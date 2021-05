Od kilku dni trwają egzaminy maturalne. To skłoniło wiele gwiazd do wspominek. Sięgnęły do starych albumów i na swoje social media wrzucają archiwalne fotografie z czasów, gdy same zdawały matury. Ostatnio zrobiła to Joanna Koroniewska, teraz natomiast Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska na maturalnym zdjęciu

Aktorka opublikowała na Instagramie fotografię, która została zrobiona 40 lat temu, gdy ona sama przystępowała do egzaminu maturalnego. Małgorzata Ostrowska-Królikowska na zdjęciu ma grzywkę, długie i ciemne włosy zaplecione w warkocz. Delikatnie uśmiecha się do obiektywu. W tym roku aktorka "ponownie" przeżywa egzaminy dojrzałości, ponieważ jej córka Marcelina właśnie do nich przystępuje. To skłoniło gwiazdę "Klanu" do przemyśleń.

Maturzystka. Zdjęcie sprzed 40 lat zrobione na zakończenie liceum. Maturus znaczy dojrzały. Pytanie, kiedy właściwie człowiek staje się dojrzały? To zadanie moim zdaniem rozłożone na całe życie. Kochani maturzyści, niech wam się powiedzie na egzaminach i idźcie w dorosłość mądrzy i coraz bardziej dojrzali. Łatwo nie będzie, a z dojrzałości może nas jedynie przepytać samo życie - napisała.

Fotografia wzbudziła spory entuzjazm wśród fanów. Zdjęcie skomentował także syn aktorki, Antoni Królikowski, który dodał emotikony serc. Zachwyt wyraziła także jego partnerka, dodając kilka emotikonów.

Antoni Królikowski i Joanna Opozda komentują zdjęcie instagram.com/malgorzata_ok

Ale cudna kobieta, wtedy i teraz klasa sama w sobie.

Jak Marcyśka.

Piękna!

Pani Małgosiu, pięknie pani wyszła na zdjęciu i teraz też pani pełna klasa - komentowali fani.

Trudno nie zgodzić się z tymi opiniami.