Księżna Kate i książę William pod koniec 2019 roku wystartowali ze swoim kontem na Instagramie (dużo wcześniej, bo w 2014 roku pojawili się na Twitterze). Teraz postanowili pokazywać swoją aktywność i to, jak reprezentują monarchię za pomocą platformy YouTube. Opublikowali już nawet pierwsze nagranie, które trwa ćwierć minuty. Krótki filmik podbił serca fanów rodziny królewskiej, bo w niecałą dobę wyświetlono go już niemal 89 tysięcy razy.

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William w filmiku z okazji 10. rocznicy ślubu. Cała rodzina w komplecie

Księżna Kate i książę William na YouTube

Księcia Williama i księżną Kate znajdziemy na YouTube na kanale "The Duke and Duchess of Cambridge". Nagranie opatrzone jest krótkimi powitaniem i zachętą do subskrypcji kanału. Poniżej opublikowano linki do pozostałych mediów społecznościowych książęcej pary oraz ich wcześniejszych nagrań, które powstały przed włączeniem oficjalnego kanału.

Debiutanckie nagranie jest profesjonalnie zmontowane, i jak można się domyślać ociepla wizerunek księżnej Kate i księcia Williama. Wśród kilku fragmentów z ich podróży widać też kadry, na których księżna i książę Cambridge siedzą na kanapie. To właśnie tam starszy syn księżnej Diany wyjaśnia żonie, że już są nagrywani.

Przy okazji musisz uważać na to, co mówisz, bo ci goście wszystko nagrywają - powiedział, wskazując na operatorów.

Wiem - śmiała się księżna Kate.

To samo nagranie pojawiło się też na Instagramie Kate i Williama z linkiem odsyłającym do youtubowego konta.

Lepiej późni niż wcale, jesteśmy na YouTube - czytamy.

Myślicie, że Kate i William mają szansę na karierę w roli youtuberów?