Od momentu uzyskania rozwodu ze swoim byłym mężem, Simonem Koneckim, Adele wyraźnie ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Jak jednak wiadomo, wokalistka nie próżnuje, bowiem nadal bierze udział w licznych przedsięwzięciach oraz pracuje nad długo wyczekiwaną przez wszystkich płytą. Pomimo tego fani artystki byli zaniepokojeni jej wielotygodniowym milczeniem. Doszło nawet tego, że pod starymi postami Adele sukcesywnie namnażały się komentarze od stęsknionych fanów. Nie brakowało również życzeń, z okazji 33. urodzin piosenkarki.

Adele postanowiła więc zaskoczyć swoich fanów, tym samym przerywając trwającą od dłuższego czasu ciszę. Artystka opublikowała post, któremu towarzyszył zdawkowy opis odnoszący się do jej wieku. Zamieściła również trzy swoje zdjęcia wykonane w kompletnie odmiennych sceneriach. Czarno-biała fotografia najprawdopodobniej miała nawiązywać do stylu, w jakim utrzymywane było do niedawna instagramowe konto artystki. Adele zaprezentowała również zdjęcia z wakacji. Fani z entuzjazmem zareagowali na powrót wokalistki, o czym natychmiast dali znać w komentarzach.

Wow.

Wszystkiego najlepszego królowo-pisali internauci.

Adele ponownie singielką. Wiadomo, co z alimentami dla byłego męża

Internauci dopytywali się również o premierę nowego albumu wokalistki. Pierwotnie była ona zaplanowana na wrzesień ubiegłego roku, jednak ze względu na to, iż piosenkarce nie udało się ukończyć nagrań w terminie, została przesunięta na bliżej nieokreśloną przyszłość. Z niecierpliwością czekamy na nową muzykę, a teraz zachwycamy się jej nowym wizerunkiem. Wygląda świetnie!