Książę Filip zmarł 9 kwietnia 2021 roku, zaledwie dwa miesiące przed swoimi setnymi urodzinami. Pałac Buckingham milczał co do szczegółów śmierci monarchy. "The Telegraph" ujawnił treść aktu zgonu księcia Edynburga. Oficjalna przyczyna śmierci? Niewydolność oddechowo-krążeniowa.

REKLAMA

Sylwia Wysocka dotkliwie pobita i okradziona. "W kilku miejscach ma złamany kręgosłup"

Zobacz wideo Jak to jest być Kate i Williamem? Wcale nie tak prosto, jak może się wydawać

Media dotarły do aktu zgonu księcia Filipa. Poznaliśmy przyczynę jego śmierci

Książę Filip zmarł na zamku w Windsorze po kilkutygodniowym pobycie w szpitalu. Jednak operacja, którą przeszedł z powodu problemów z sercem, nie miała bezpośredniego wpływu na śmierć pacjenta. Przyczyną śmierci był podeszły wiek monarchy, co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Akt zgonu został zatwierdzony przez szefa królewskiej opieki medycznej Huwa Thomasa. Jak wyjaśnia "The Telegraph", taki zapis jest standardową procedurą w przypadku osób po 80. roku życia, które pozostają pod stałą opieką lekarza i ten obserwuje postępujące pogorszenie stan zdrowia. W akcie zgonu, oprócz informacji od medyków, znajdują się także szczegóły dotyczące pochodzenia i nazwiska księcia Filipa. W dokumencie widnieje zapis:

Jego Królewska Wysokość Książę Filip, Książę Edynburga, znany wcześniej jako Książę Grecji i Danii Philippos oraz Filip Mountbatten.

Ich Troje zapowiada koncert. Fani patrzą na plakat i nie poznają jego członków

Śmierć księcia Filipa ogłoszono 9 kwietnia. Wówczas w oficjalnym komunikacie od królowej podano, że "zmarł spokojnie nad ranem w zamku Windsor". Zgodnie z życzeniem zmarłego, uroczystość pożegnalna była kameralna - jedynie w towarzystwie rodziny. Pogrzeb odbył się 17 kwietnia i mimo że uczestniczyło w nim tylko 30 osób, brytyjskie media transmitowały go, więc każdy na świecie mógł go oglądać.