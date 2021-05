Hanna Śleszyńska ma dwóch dorosłych synów. Mikołaj jest owocem związku aktorki z Wojciechem Magnuskim, a Jakub z Piotrem Gąsowskim. Gwiazda polskich seriali często chwali się swoimi pociechami w mediach społecznościowych. Niedawno opowiadała, jak bardzo jest z nich dumna, a to za sprawą ich edukacyjnych sukcesów. Śleszyńska jest rodzinną osobą, więc długi weekend spędziła w towarzystwie Mikołaja i Jakuba. Są podobni do znanej mamy?

Hanna Śleszyńska majówkę spędziła razem z synami. Było mokro i wesoło. Piotr Gąsowski zazdrości

Aktorka opublikowała na Instagramie dwa nowe zdjęcia. Widzimy na nich nie tylko Hannę, ale również jej dwóch synów i ich partnerki. Mimo deszczu zorganizowali sobie grilla, a po minach można wywnioskować, że bawili się naprawdę dobrze.

Sezon grillowy uważam za otwarty. To nic, że w strugach deszczu. My nie wymiękamy. My rozpalamy, pieczemy i pałaszujemy. Pozdrawiamy wszystkich gorąco. Miłej majówki - czytamy.

Post skomentował Piotr Gąsowski, który przyznał, że zazdrości im tego spotkania. Prezenter telewizyjny nie mógł dołączyć do rodziny, ponieważ przebywa na kwarantannie.

Pięknie i radośnie wyglądacie! No i... smacznie! Zazdroszczę, że mnie tam nie ma, ale jestem na... kwarantannie po powrocie! Wprawdzie zrobiłem dzisiaj test (negativ), ale czekam aż mnie poinformują, że kwarantanna zdjęta! Serdecznie Was wszystkich ściskam!

Internauci za to życzyli im smacznego grilla i pisali, że ich majówka również jest deszczowa. Czy według was Mikołaj i Jakub są podobni do Hanny Śleszyńskiej?