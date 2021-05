Dziś Rafał Brzozowski znany jest jako wokalista, reprezentant Polski w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji oraz ulubieniec TVP. Nie zawsze tak było. Muzyk był zapalonym sportowcem, który trenował zapasy! Miłość do sportu pozostawiła na jego ciele sporo pamiątek.

Rafał Brzozowski ujawnił, skąd ma bliznę na policzku

Wokalista trenował różne sporty już od dzieciństwa. Ze względu na tę pasję wybrał się na studia na Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Potem przez kilka lat pracował jako trener, a jego największą pasją były sporty walki. W 2006 roku zdobył nawet brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w zapasach. Ten sport trenował aż przez 12 lat, ale uraz kręgosłupa skreślił jego sportową karierę. Teraz w rozmowie z serwisem Jastrząb Post nie ukrywał jednak, że sport pomaga mu w przygotowaniach do Eurowizji.

Myślę, że przygotowanie sportowe jest bardzo ważne i też to jest takie myślenie, żeby dobrze się do zawodów przygotować. A jednak ten występ na Eurowizji wymaga też przygotowania fizycznego i takim duchem sportowym trzeba pójść. Przede wszystkim trochę się włącza nutka rywalizacji. Jak jedna ze znanych osób mówi: tanio się skóry nie sprzeda, więc ja też zrobię wszystko, żeby powalczyć o lepszy wynik - powiedział.

Rafał Brzozowski nie tęskni już za czasami, gdy tak ostro trenował. Poświęcił się w końcu drugiej pasji, którą jest muzyka. Po niektórych wyczynach sportowych pozostały mu jednak ślady na ciele. Tak jak blizna na policzku.

Blizna nie jest po zapasach. Jest po nartach. Jako mały chłopiec się wywróciłem - powiedział w rozmowie z Jastrząb Post.

Teraz Rafał Brzozowski skupia się przede wszystkim na przygotowaniach do Eurowizji. Twierdzi, że z tego względu nie miałby czasu zostać jurorem "The Voice of Poland", o co podejrzewa się go od kilku tygodni.

