Roksana Węgiel ma swoich wiernych fanów w mediach społecznościowych. Prowadzi profil na TikToku, który ma ponad milion obserwatorów. Ostatnio pokazała swoją wizytę u fryzjera i efekt końcowy. Okazało się, że fani nie podeszli entuzjastycznie do zmiany na głowie artystki, a ich zdania są mocno podzielone.

Roksana Węgiel zafarbowała włosy. Fani na TikToku komentują

Roksana Węgiel dodała nagranie, na którym w pierwszym ujęciu siedzi z folią na głowie w trakcie koloryzacji włosów, a na drugim pokazuje efekt końcowy.

Nowe włoski - napisała na TikToku.

Okazuje się, że zmiana nie dla wszystkich jest taka oczywista. Takiej reakcji fanów nastoletnia gwiazda się raczej nie spodziewała.

Nie widzę zmiany.

Ja tak samo, albo mam coś z oczami, albo one się po prostu nie zmieniły.

Już nie są kolorowe, tylko to zauważyłam.

Szczerze? Nic nie widać.

Nie widać różnicy - skomentowali internauci.

"Publiczność" szybko podzieliła się na tych, którzy nie widzą i na tych, którzy doceniają.

Ma delikatne refleksy między włoskami. Wciąż naturalnie to wygląda, bardzo ładny efekt - napisała jedna z fanek.

Inni także zwracali uwagę na subtelną, lecz bardzo korzystną zmianę. W istocie, Roksana zdecydowała się na jaśniejsze refleksy na swoich naturalnych włosach. Pojawiły się także głosy, że taka fryzura jest odpowiednia do wieku artystki. Zdaniem niektórych fanów, ze względu na to, że jest bardzo młoda i wciąż chodzi do szkoły - nie powinna szaleć z metamorfozami.

Ludzie, ona ma dopiero 16 lat i bardzo dobrze, że naturalnie podkreśliła swoje włosy.

Pięknie wyglądasz, super zmiana - napisali fani.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno mogliśmy oglądać Roksanę Węgiel z kolorowymi pasemkami we włosach. A jak wam podoba się jej nowa, odświeżona fryzura?