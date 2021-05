Joanna Jędrzejczyk prawdopodobnie długo nie zapomni minionej majówki, którą zakończyła na szpitalnym oddziale ratunkowym. Podczas treningu sportsmenka doznała poważnie wyglądającego urazu lewej nogi, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Teraz wraca do pełni sił, relaksując się w domu pod Olsztynem.

Joanna Jędrzejczyk wraca do pełni sił po wypadku

Joanna Jędrzejczyk ma ostatnio pod górkę. Odkąd przyjęła posadę jurorki w programie TVP "Dance Dance Dance", odwrócili się od niej niektórzy fani.Co więcej, pojawiły się głosy, że Jędrzejczyk nie spełniła też oczekiwań produkcji, która jest ponoć rozczarowana jej postawą. Na domiar złego Joanna zmaga się teraz z problemami zdrowotnymi. W majówkę z urazem nogi trafiła na SOR Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, gdzie musiał zająć się nią chirurg. Wizyta na oddziale zakończyła się 11 szwami.

Sportsmenka postanowiła teraz uspokoić fanów i opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym wyleguje się na kanapie w ogrodzie. Gwiazda najwyraźniej skupia się na powrocie do zdrowia, aby jak najszybciej wrócić do aktywnego trybu życiu i przygotowań do kolejnej walki.

Noga do góry i chill. Humor i samopoczucie dopisują, także jest OK - napisała Jędrzejczyk.

Joanna może liczyć na wsparcie wiernych fanów. Pod postem posypały się pozytywne komentarze i pozdrowienia.

Zdrówka, niech nóżka szybko się goi.

Zdrowiej szybko JJ.

Nie raz i nie taki ból przetrwałaś – piszą fani.

Również życzymy szybkiego powrotu do pełni sił.