Od kilku miesięcy mówi się o tym, że Michał Szpak nie będzie już trenerem w dwunastej edycji "The Voice of Poland". Pojawia się więc pytanie - kto zasiądzie na jego miejscu? Rafał Brzozowski wydawał się najpoważniejszym kandydatem, który obecnie cieszy się przychylnością władz Telewizji Polskiej. On sam wreszcie odniósł się do tych doniesień.

REKLAMA

Zmiany w programach rozrywkowych TVP. Kto zostaje, kto odchodzi?

Rafał Brzozowski jurorem w "The Voice of Poland"?

Odkąd Michał Szpak coraz śmielej krytykuje obecnie urzędującą władzę, wydaje się, że nie ma szans na powrót do "The Voice of Poland" emitowanego na antenie TVP2. Jakiś czas temu wyraził wsparcie wobec środowisk LGBT+, przychodząc na ramówkę stacji z namalowaną tęczą na twarzy, a później w listopadzie dał wyraz swojego niezadowolenia w związku z zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Polsce, wykonując utwór Baascha pod tytułem "Moje ciało" z okrzykami protestujących kobiet.

Zobacz też: Programy "The Voice" bez Andrzeja Piasecznego i Michała Szpaka? Mamy komentarz TVP [PLOTEK EXCLUSIVE]

Dotychczas jednak Telewizja Polska nie wypowiadała się jednoznacznie w sprawie wokalisty i jego dalszych losów w programie. A powoli będzie trzeba podjąć decyzję, bo odcinki kolejnej edycji "The Voice of Poland" muszą być gotowe na jesienny sezon. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, mocnym kandydatem do zastąpienia Szpaka jest ulubieniec TVP i reprezentant Polski na Eurowizji - Rafał Brzozowski, który sam wziął udział w pierwszej edycji programu i odpadł dopiero w półfinale. Wokalista w ostatniej rozmowie z Plotkiem stwierdził, że skupia się na przygotowaniach do "najważniejszego występu w życiu", tym samym ani nie potwierdzając, ani nie dementując doniesień o prowadzeniu kolejnego sezonu "The Voice...". Teraz jednak zdecydował się odnieść do sprawy na swoim koncie na Instagramie.

Czy to ja będę trenerem w "The Voice of Poland"? Takie doniesienia od kilku dni pojawiają się w mediach. Odpowiedź brzmi... - stopniował napięcie Brzozowski.

Michał Szpak był na protestach przed domem Kaczyńskiego. Gwiazdor "The Voice of Poland" straci pracę?

W dodanym przez niego wideo widać, jak kręci głową na boki, sugerując, że nie będzie prowadził programu. Żałujecie?