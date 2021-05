Hanna Żudziewicz jest jedną z najpopularniejszych polskich tancerek. Razem ze swoim partnerem, Jackiem Jeschke, prezentują najwyższą klasę taneczną "S" w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Szerszej publiczności jest jednak znana z programu "Taniec z Gwiazdami", w którym wystąpiła w kilku edycjach. Jesienią 2016 roku wygrała szóstą edycję show. Jej partnerem był wtedy aktor Robert Wabich. Choć wielokrotnie zamieszczała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia związane z tańcem, to tym razem zdobyła się na wpis o anoreksji, na którą chorowała w przeszłości.

Hanna Żudziewicz miała anoreksję

Tancerka wyznała, że nigdy wcześniej nie pisała o swoich problemach z odżywaniem, które ma już za sobą. Postanowiła jednak głośno powiedzieć, jak niebezpieczną chorobą jest anoreksja i do czego mogą doprowadzić negatywne opinie. Przyznała, że to właśnie przez krytyczne uwagi ma za sobą trudne lata, podczas których nie akceptowała siebie.

Ocenianie innych ludzi, przychodzi większości z nas bardzo łatwo. Szczególnie teraz, w czasach mediów społecznościowych. "Przecież nic złego nie mówię, wyrażam tylko opinię, mam prawo". Mnie takich parę opinii doprowadziło do paru bardzo trudnych lat. To okropne uczucie, kiedy nie możesz patrzeć na swoje odbicie w lustrze, nienawidzisz siebie i głodzisz się myśląc, że w ten sposób będziesz lepszy, bardziej akceptowany. Zaburzenia odżywiania to przede wszystkim choroba głowy. Choroba trudna i niestety dla niektórych śmiertelna. Ja na szczęście mam wokół dużo cudownych ludzi i najukochańszą rodzinę, dzięki której w miarę szybko wróciłam do normalnego życia - napisała.

Żudziewicz na końcu swojego wpisu zaapelowała do dziewczyn, które mają problemy z samoakceptacją. Wyznała, że najważniejsze jest dobre podejście i trzeba skupić się na myśleniu, a nie na zrzucaniu kilogramów.

Pisząc ten post, chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że czasami lepiej "nie wygłaszać swojej opinii", bo ona może na prawdę komuś zaszkodzić. A dla dziewczyn, które nie akceptują siebie, chciałam napisać, że żadna waga nie sprawi, że będziecie czuć się lepiej. Jedyne, co trzeba poprawić, to myślenie - zakończyła.

Zaburzenia odżywiania - pomoc

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychicznym (m.in. anoreksja psychiczna, bulimia psychiczna, objadanie się) to poważny problem, którego nie można bagatelizować. Jeżeli widzisz u siebie niepokojące objawy i cierpisz na zaburzenia odżywiania skontaktuj się ze specjalistami, którzy mogą pomóc. Jeśli szukasz pomocy zgłoś się do Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania.

