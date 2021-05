Meghan Markle była już aktorką, sprawdzała się jako lektorka w filmie przyrodniczym, reprezentowała brytyjską rodzinę królewską jako księżna Sussexu. Teraz Amerykanka zadebiutowała w nowej roli - została autorką książek dla dzieci. Okazuje się, że żona księcia Harry'ego popełniła jeden utwór adresowany do najmłodszego odbiorcy i udało jej się go wydać. Utwór zatytułowany "Ławka" będzie miał swoją premierę 8 czerwca. Już teraz można jednak przeczytać jego fragmenty w sieci.

Meghan Markle napisała utwór dla dzieci

Meghan Markle została autorką książek dla dzieci. Okazuje się, że gwiazda "W garniturach" miesiąc po narodzinach syna Archiego popełniła wiersz, który napisała z okazji dnia ojca dla księcia Harry'ego. Meghan zainspirowała się relacją, która narodziła się między ojcem i synem - podaje portal Daily Mail. Teraz we współpracy z wydawnictwem Penguin Random House wydała utwór w formie książki. Opowieść zilustrował uznany i nagradzany ilustrator książek dla dzieci Christian Robinson.

Ławka zaczęła się od wiersza, który napisałam dla męża w Dzień Ojca, miesiąc po urodzeniu Archiego. (...)Ten wiersz stał się tą historią. Christian stworzył do niego piękne i eteryczne ilustracje akwarelowe, które oddają ciepło, radość i komfort relacji między ojcami i synami ze wszystkich środowisk. (...) Christian i ja włożyliśmy dużo pracy w to, aby zobrazować tę szczególną więź bardzo wszechstronnie - powiedziała Markle w oświadczeniu.

Fragmenty utworu Meghan Markle w sieci

Utwór Meghan Markle trafi do sprzedaży 8 czerwca. Już teraz można zamówić go w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa. Licząca 40 stron książeczka kosztuje obecnie niecałe 19 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje trochę ponad 70 zł za egzemplarz. Wydawnictwo pochwaliło się też okładką książeczki. Oprócz uroczej ilustracji, widać również tytuł utworu "The Bench" i imię jego autorki. Co ciekawe Markle nie podpisała się swoim nazwiskiem, a jedynie imieniem i wykorzystała królewski tytuł - Meghan, księżna Sussexu. Na dole okładki widać nazwisko autora ilustracji.

Okładka książki 'The Bench' Meghan Markle Fot. penguinrandomhouse.com

Wydawnictwo zapowiada książkę jako pierwszy utwór księżnej Meghan. Domyślamy się więc, że planowane są kolejne. Wiadomo też, że będzie dostępny w wersji e-booka i powstanie jako audiobook. Utwór będzie czytała Meghan Markle.

Pierwsza książka Meghan, księżnej Sussexu, "Ławka", pięknie oddaje szczególne relacje między ojcem i synem widziane oczami matki. Opowiadanie i ilustracje zawarte w książce dają nam migawki wspólnych chwil, które wywołują głębokie poczucie ciepła, więzi i współczucia - czytamy na stronie wydawnictwa.

"Ławka" we wzruszający sposób ukazuje ewoluującą i rozszerzającą się relację między ojcem a synem i przypomina nam o wielu sposobach, w jakich miłość może nabierać kształtu i wyrażać się we współczesnej rodzinie - czytamy dalej.

Wydawca pokusił się też o zamieszczenie początku utworu.

To jest twoja ławka, na której będziesz świadkiem wielkiej radości. Tu odpoczniesz. Zobacz rozwój naszego chłopca - czytamy.

Do sieci wyciekło też kilka pierwszych stron książki. Na jednej ilustracji widać rudowłosego żołnierza w czapce wojskowej w stylu amerykańskim. Ten trzyma swojego syna, a kobieta patrzy na ten obrazek z okna domu. Jest to prawdopodobnie nawiązanie do Meghan i Harry'ego. Przypomnijmy, że młodszy syn księżnej Diany służył w Afganistanie w siłach zbrojnych The Blues and Royals. Pod ilustracjami widać kolejny fragment utworu.

To jest twoja ławka, gdzie zaczyna się życie, dla Ciebie i naszego syna, naszego dziecka.

Szykuje się hit? Przekonamy się niebawem.