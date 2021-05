We wtorek 4 maja ruszyły matury. Pierwszy egzamin odbył się z języka polskiego. Szkołę średnią ukończyło wielu nastoletnich celebrytów i dzieci gwiazd. W tym gronie są m.in. syn Michała Wiśniewskiego, Moniki Zamachowskiej czy córka Jarosława Bieniuka. Kto jeszcze w tym roku zmaga się z maturą?

Matura 2021. Dzieci celebrytów i gwiazdy internetu kończą średnią szkołę

W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi m.in. Oliwia Bieniuk, córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej. Oliwia rozwija swoje konto na Instagramie i wyrasta na rasową influencerkę. Współpracuje z firmami, a także od dłuższego czasu próbuje swoich sił w modelingu.

Wśród maturzystów jest także Xavier Wiśniewski. Syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny dodał nawet nagranie, na którym jedzie z mamą samochodem na maturę.

Trzymam kciuki za ciebie synu i wszystkich tegorocznych maturzystów... i ich rodziców - napisała na Instagramie Marta Wiśniewska, dodając zdjęcie syna.

Xavier Wiśniewski poszedł w ślady mamy i próbuje swoich sił w tańcu. Na InstaStories zestresowana Mandaryna dodała:

Nie wiem, kto się bardziej denerwuje - ja czy mój syn - powiedziała w nagraniu.

Nie ona jedna martwi się o swoje dorosłe dziecko. Również Monika Zamachowska ma w domu maturzystę. Pisaliśmy o tym, że sławna mama stresuje się bardziej niż syn. Tomasz Malcolm uspokajał fanów, że jest przygotowany i podchodzi do egzaminu bardziej na luzie niż mama.

Dam radę! Uczyłem się i nadal się uczę, nawet dzień przed maturą. Mam plany A i plany B, czyli na to, co jeśli wynik wyjdzie pozytywny lub negatywny. Ale myślę że będzie dobrze - zapewnił na Instagramie Tomasz Malcolm.

Do matury podchodzi także Natalia Zastępa. Uczestniczka dwóch programów - "The Voice Kids" i "The Voice of Poland", w których doszła do finału, staje się coraz bardziej rozpoznawalna, a jej piosenki można usłyszeć w największych rozgłośniach radiowych. Udział w jednym i drugim show otworzył jej drzwi do kariery. Niedawno wystąpiła w "Dzień dobry TVN", gdzie wzięła udział w krótkim quizie prowadzącego kanał na YouTube "Matura to bzdura". W telewizji nie poszło jej najlepiej. Oby na prawdziwej maturze było inaczej.

Kolejną młodą gwiazdą jest uczestnik "The Voice Kids" - Jakub Szmajkowski. Utalentowany wokalista śpiewa w boysbandzie 4Dreamers i aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Może pochwalić się ponad 160 tysiącami obserwatorów na Instagramie. Już zdążył zamieścić relację po egzaminie z języka polskiego. Na InstaStories dodał zdjęcie z przyjaciółmi z dopiskiem:

We love "Zemsta" i "Lalka".

W środę 5 maja maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki, a w czwartek - z angielskiego. Wszystkim życzymy powodzenia.