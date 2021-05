Pod koniec stycznia Agnieszka Włodarczyk potwierdziła krążące od tygodni doniesienia, że spodziewa się dziecka. Aktorka początkowo chciała zachować tę informację wyłącznie dla siebie i bliskich, jednak, kiedy w końcu ogłosiła, że po raz pierwszy zostanie matką, chętnie dzieli się ciążowymi fotkami. Teraz dodała nowe zdjęcie, na którym pozuje ze swoją mamą.

Agnieszka Włodarczyk pokazała mamę

Agnieszka Włodarczyk należy do bardziej aktywnych w mediach społecznościowych osób. Mimo to bardzo zwraca uwagę na to, co publikuje na Instagramie. Dlatego przez dłuższy czas nie pokazywała zdjęć z ciążowym brzuchem. Z czasem to się zmieniło. Teraz aktorka chętniej dzieli się prywatnością i zdjęciami z bliskimi. Bardzo często pokazuje swojego ukochanego, Roberta Karasia. Tym razem opublikowała fotkę ze swoją mamą. Kilka lat temu aktorce zdarzało się zabierać mamę na branżowe imprezy, teraz spotykają się w znacznie spokojniejszych okolicznościach.

Ostatnio zobaczyły się, by świętować urodziny pani Anny, mamy Agnieszki Włodarczyk. Spotkanie uwieczniły na zdjęciu, na którym ciężarna aktorka pozuje z solenizantką.

No i stało się... moja mama niedługo zostanie babcią. To chyba niezły prezent na 60. urodziny. Wygląda pięknie prawda? - napisała aktorka.

Fanom Włodarczyk zdjęcie bardzo przypadło do gustu. Jedna z komentujących osób stwierdziła nawet, że mama aktorki jest podobna do... mamy sióstr Kardashian i Jenner, Kris Jenner.

Piękne kobiety.

Podobna do matki Kardashianek. Ładna.

Młoda babcia.

Połączenie pokoleń w akcji - czytamy pod zdjęciem.

Uważacie, że panie są do siebie podobne?

