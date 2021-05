Po 27 latach małżeństwa Bill i Melinda Gates uznali, że "nie wierzą już, że mogą nadal rozwijać się wspólnie jako para w kolejnych etapach ich życia". Choć nie widzą szansy na dalsze wspólne życie, to nie zamierzają rezygnować z wzajemnej współpracy. Przypomnijmy, że parę łączy kilka projektów, a także m.in. ich fundacja. Do rozstania Billa i Melindy, o którym jest obecnie niezwykle głośno, odniosła się ich najstarsza córka, Jennifer.

Jennifer Gates komentuje rozwód rodziców

Informacja o rozwodzie jednej z najbardziej znanych par na całym świecie była niemałym zaskoczeniem. Wcześniej nie pojawiały się nawet żadne doniesienia, że w związku Billa i Melindy dzieje się coś złego. Nic dziwnego, że po wydaniu oświadczenia są na językach. To na pewno nie jest łatwe dla pary, ale także dla jej dzieci. W związku z tym najstarsza córka Gatesów zabrała głos i poprosiła o uszanowanie prywatności całej rodziny.

Jennifer podziękowała za wszystkie ciepłe słowa i wsparcie. Zaznaczyła, że jej wpis na InstaStories jest jedynym komentarzem do zaistniałej sytuacji.

Wielu z was słyszało już wieści, że moi rodzice się rozwodzą. To trudny czas dla całej naszej rodziny. (...) Osobiście nie będę dalej komentować niczego związanego z separacją, ale proszę, wiedzcie, że wasze ciepłe słowa i wsparcie wiele dla mnie znaczą. Dziękuję za zrozumienie naszego pragnienia prywatności, podczas gdy przechodzimy przez kolejne fazy naszego życia - napisała Jennifer Gates.

Bill i Melinda Gates - małżeństwo i dzieci

Bill i Melinda poznali się w 1987 roku w Nowym Jorku, podczas targów komputerowych. Po siedmiu latach wzięli ślub. Para doczekała się trójki dzieci: 25-letniej Jennifer, 22-letniego Rory'ego i 19-letniej Phoebe.

