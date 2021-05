Niespełna trzy lata temu Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świat przyszedł ich syn, Liam. Chłopiec natychmiast stał się ich oczkiem w głowie, a rodzice dbają o niego, jak tylko się da. Ostatnio sprawili mu nowy wózek.

Marina Łuczenko pokazała pokój Liama. Chłopak ma swoje pierwsze łóżko

Marina pokazała nowy wózek Liama

Marina i Wojciech poświęcają dużo czasu swojemu synowi. Obdarowują go też prezentami, zabierają na wakacje, a co roku organizują mu huczne urodziny. Ostatnio skorzystali z pięknej, słonecznej pogody i wspólnie wybrali się do zoo, gdzie podziwiali mieszkające tam zwierzęta.

Piosenkarka zrelacjonowała w mediach społecznościowych rodzinne popołudnie, a także zamieściła zdjęcie z mężem i synem. Na najnowszej fotografii można zauważyć, że para sprawiła Liamowi nowy wózek. Szczęśni zdecydowali się na markę, która jest popularna wśród celebrytów. Oni też już wcześniej mieli jeden wózek z tej firmy i wygląda na to, że byli zadowoleni skoro znów ją wybrali.

Model z motywem egzotycznych zwierząt może być spacerówką i głębokim wózkiem. Choć ma te dwie opcje, to do tanich nie należy, bo trzeba za niego zapłacić blisko osiem tysięcy złotych. Co ciekawe, za projekt tego modelu odpowiada... DJ Khaled i jego żona.

Marina Łuczenko i Wojtek Szczęsny z synem Instagram/marina_official

Gwiazdy i celebryci chętnie wymieniają co jakiś czas wózki swoich pociech i chętnie chwalą się nimi w sieci. W tym gronie są np. Anna i Robert Lewandowscy, Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski czy Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Trzeba przyznać, że ceny niektórych z tych wózków są ogromne!

