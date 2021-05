Anna Nicole Smith była jedną z najbarwniejszych modelek, w latach 90. uważano ją za symbol seksu. W wieku 39 lat targnęła się na swoje życie i w 2007 roku przedawkowała leki na receptę, a badania toksykologiczne potwierdziły zabójczą mieszankę 11 różnych antydepresantów i środków nasennych. Osierociła córkę, która miała zaledwie pięć miesięcy.

Córka Anny Nicole Smith na nowych zdjęciach

Wtedy o prawo do opieki nad dziewczynką starało się pięciu mężczyzn. Testy DNA wykazały, że ojcem Dannielynn jest Larry Birkhead. Mężczyzna poświęcił się opiece nad córką, z którą zamieszkał w stanie Kentucky, gdzie prowadzą spokojne życie na wsi. Nastolatka ma 14 lat i robi się coraz bardziej podobna do mamy, ma na swoim koncie udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych. Ojciec jednak stara się chronić ją przed mediami, dba o jej prywatność. Jednak teraz zdradzili, w jaki sposób czczą pamięć o zmarłej modelce.

Córka zmarłej Anny Nicole Smith ma już 13 lat. Coraz bardziej przypomina mamę

Pojawili się razem podczas corocznego wydarzenia Kentucky Derby, czyli gonitwy konnej, rozgrywanej w pierwszą sobotę maja na torze Churchill Downs w Louisville. Zdjęciami pochwalili się na Instagramie.

Nastolatka miała na sobie garnitur, we włosy wpięła oryginalną ozdobę. Jej ojciec w rozmowie z Daily Mail przyznał, że córka uczy się swojego stylu, a on już nie ma kontroli nad tym, co znajduje się w jej garderobie.

Dannielynn chciała zaprezentować się w zupełnie innym wydaniu i wybrała swój styl. Odkąd jest starsza, nie mogę już po prostu wybrać dla małej dziecięcą sukienkę, tak jak robiłem to na wszystkich wyścigach w przeszłości - mówił poruszony.

Derby są dla nich naprawdę ważne. Wszystko przez to, że Larry w 2004 roku spotkał tam Annę Nicole Smith.