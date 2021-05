4 maja Klara Lewandowska obchodzi swoje czwarte urodziny. Starsza córka Anny i Roberta Lewandowskich co roku świętuje z rodzicami, którzy chętnie relacjonują przygotowania do imprezy. Na InstaStory trenerki pojawiło się krótkie nagranie, na którym widać, co para zorganizowała dla swojej pociechy.

Anna Lewandowska szykuje się do urodziny Klary

Co roku Robert i Anna Lewandowscy organizują córce huczne, jak na czterolatkę, urodziny. Zazwyczaj decydują się na spędzanie czasu na świeżym powietrzu, szykują tort i kolorowe balony. Tak może być i tym razem, ale wygląda na to, że spędzą je w domu. Tak przynajmniej sugerują ujęcia, na których widać, jak para szykuje atrakcje dla dziewczynki. Uwagę zwracają przede wszystkim ogromne, białe jednorożce i szczegółowo wypełniony domek dla lalek.

InstaStory Anny Lewandowskiej instagram.com@annalewandowskahpba

Na stole widać tort w podobnej kolorystyce, z dominującym motywem. Najwyraźniej córka Lewandowskich uwielbia elementy z jednorożcami.

W przygotowania urodzin ukochanej córki włączył się sam Lewandowski. Gdy Ania nagrywała filmik, którym podzieliła się z fanami, jej mąż wprowadzał ostatnie poprawki we fryzurze jednorożca.

Nie mogło zabraknąć balona z wiekiem Klary. Oczywiście też w kolorze różowym.

Lewandowska opisała, co Klara zmieniła w ich życiu. "Zrobiłam miejsce na słabości"

Prawdopodobnie na urodzinach dziewczynki pojawią się jej koleżanki. Wiadomo, że Lewa postawiła ich rodzicom jeden warunek - nie chciała żadnych prezentów. Jeśli jednak ktoś będzie bardzo nalegał, to nie mogą być to plastikowe zabawki, lecz takie, które zostały wykonane z ekologicznych materiałów. Nie chodzi tu jednak tylko o ochronę środowiska, ale również walory estetyczne. Mamy nadzieję, że zarówno Klara, jak i Ania będą zadowolone!