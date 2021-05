Michał Szpak zaskakująco długo utrzymał się na fotelu jurorskim programu "The Voice of Poland". Choć nie przynależy do ekipy "dobrej zmiany", która nastała w TVP, to jego pozycja od 2017 roku zdawała się być już ugruntowana. Niestety, jak twierdzi portal Party.pl, Telewizja Polska podjęła niedawno decyzję o zmianie składu jurorów: odejść z niego miałby właśnie Michał Szpak. Stacja ma również swojego kandydata na zastępstwo za artystę.

REKLAMA

Zobacz wideo Górniak opowiedziała o współpracy ze Szpakiem. „Było dużo znaków zapytania”

Edyta Pazura tłumaczy, dlaczego nie przyjaźni się z Rubikami i innymi gwiazdami

Michał Szpak odchodzi z "The Voice of Poland". Zastąpi go Rafał Brzozowski?

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, mocnym kandydatem do zastąpienia Szpaka jest ulubieniec TVP - Rafał Brzozowski, który sam wziął udział w pierwszej edycji "The Voice of Poland" i odpadł dopiero w półfinale. Czy Brzozowski uważa, że sprawdziłaby się w roli trenera?

W tej chwili całkowicie skupiam się na przygotowaniach do Eurowizji, nawet nie dopuszczam takiej myśli na ten temat. To jest wspaniały program, sam prowadzę "The Voice Senior", więc to jest niesamowita przygoda. Mam dużo przed sobą, a ten występ na Eurowizji wiele zweryfikuje. Jesienią chciałbym wydać album i to też będzie spore wyzwanie i dużo pracy. To są różne spekulacje, ktoś czegoś szuka, ja naprawdę mam teraz, co zrobić. To jest mój najważniejszy występ w życiu - powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Na początku roku zaczęły się spekulacje, że z innego formatu Telewizji Polskiej - "The Voice of Senior" - może zniknąć Andrzej "Piasek" Piaseczny po tym, jak do sieci trafił filmik z jego imprezy urodzinowej, podczas której wznosił okrzyki "J***ć PiS" oraz "J***ć biedę". Choć Telewizja Polska zasugerowała wówczas zakończenie współpracy z piosenkarzem, to ostateczne decyzje nie zostały jeszcze ogłoszone.

Michał Szpak był trenerem w programie od ósmej edycji, która wystartowała w 2017 roku. Oprócz niego na fotelu jurorskim w tamtej edycji zasiedli jeszcze Andrzej "Piasek" Piaseczny, Maria Sadowska oraz Baron i Tomson z Afromental. W 11. edycji show obok Michała jurorami byli Tomson i Baron, Urszula Dudziak i Edyta Górniak.

"Hotel Paradise". Kara poważnie namieszała. Nathalia snuje plany z Marcinem

Oglądalibyście "The Voice of Poland" z udziałem Rafała Brzozowskiego?