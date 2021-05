Małgorzata Rozenek nie skorzystała z okazji, by uciec z pochmurnej i deszczowej Polski. Na majówkę została w domu wraz z całą rodziną. Pomiędzy jednym deszczem a drugim udało jej się wyskoczyć na szybki spacer z synem Henrykiem. Relację z wyjścia zamieściła na Instagramie. Rozczarowanie pogodą dało się we znaki, jednak już celebrytka niedługo wybiera się na rodzinną wyprawę pełną przygód.

Małgorzata Rozenek nawołuje do powrotu do pracy. Szykuje się też na przygodę życia

Małgorzata Rozenek na spacerze nie była zachwycona polską pogodą.

Mieliśmy szczęście trafić w okno pogodowe i przez jakiś czas nie padało. Szczerze? Nie tak sobie wymarzyłam pogodę w majówkę, ale jak nie ma, co się lubi... itd. Wracajmy już lepiej, wszyscy do pracy - napisała pod zdjęciami z przechadzki.

Wcześniej, w Święto Pracy również nie miała optymistycznych prognoz.

Mam zamiar uczcić Międzynarodowy Dzień Pracy kompletnym lenistwem. I tak będzie padać - napisała na Instagramie 1 maja.

Mimo rozczarowania aurą gwiazda jest w trakcie przygotowań do wakacyjnej podróży po Skandynawii. Wraz z całą rodziną i psami zamierza zwiedzić północ Europy kamperem. Jak przyznała fanom, to ich pierwszy raz w tego typu podróży i prawdopodobnie będzie to "wyprawa życia".

Cieszymy się bardzo, bo przygoda z kamperem była naszym marzeniem od dawna - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie.

Przyznała, że znudziły jej się już luksusowe hotele i te wakacje postanowiła spędzić inaczej.

Wygodne hotele, to już było. Teraz odezwał się w nas zew przygody. Żeliwny kubek z kawą w lesie, te sprawy - skomentowała w rozmowie z fanami.

Poprosiła także internautów o rady, ponieważ wraz z mężem są "totalnie początkujący". Na tę okazję gwiazda wybiera też specjalne wdzianka dla swoich buldogów. Na swoim profilu otrzymała od fanek wiele praktycznych wskazówek dotyczących podróżowania kamperem. A wy macie jakieś rady dla Małgorzaty Rozenek?