Ida Nowakowska już naprawdę niedługo zostanie mamą. Do sieci trafiła kolejna piękna fotografia, na której tancerka pozuje z ciężarnym brzuchem.

Ida Nowakowska w sesji zdjęciowej tuż przed porodem

Nowakowska na zdjęciu pozuje w białym t-shircie, jeansach i z lekko falowanymi włosami. Mimo makijażu, gwiazda prezentuje się naturalnie. Patrząc prosto w obiektyw, trzyma się za ciążowy brzuch. Fani Nowakowskiej pozostali jednogłośni w ocenie fotografii.

Prześliczne te zdjęcie! Cudownie! Ślicznie i z klasą.

Przypominamy że gwiazda TVP spodziewa się dziecka z Jackiem Herndonem. Jak wyznała na początku lutego w rozmowie z "Party", na świat ma przyjść chłopiec. W tym samym czasie dużo z jej znajomych ma również oczekiwać narodzin swoich dzieci. Prezenterka liczy, że pociechom uda się w przyszłości ze sobą zaprzyjaźnić.

Chyba możemy już zdradzić, że to będzie chłopiec! W tym samym czasie dzieci spodziewają się także moi przyjaciele. Na świat ma przyjść kilku chłopaków i dziewczynka. Mam nadzieję, że zostaną przyjaciółmi na całe życie.

Nowakowska wyznała również, że będzie pracować tak długo, jak tylko będzie to możliwe. To właśnie z pracy w telewizji czerpie najwięcej energii do życia.

Podchodzę do tego na luzie i myślę, że będę wiedziała, kiedy przyjdzie ten moment, by zrobić sobie przerwę, bo na przykład nie mam siły. Wszyscy dookoła tez tak mi mówią: "Ida, rób tak, jak czujesz". Telewizja daje mi radość i energię, po prostu ją kocham. Mam wrażenie, że lepiej się czuję, jak pracuję, niż jak robię cokolwiek innego.

Podoba wam się nowe zdjęcie Nowakowskiej?