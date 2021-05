Maciej Orłoś wystąpił przed kamerami śniadaniówki w towarzystwie jednego z synów. Antoni to przystojniak, który "marzy" o zagraniu w popularnej produkcji TVN. Czym zajmuje się na co dzień? Pasją do muzyki zaraził go ojciec.

8 Instagram/ @maciejorlos, @orlosantos Otwórz galerię Na Gazeta.pl