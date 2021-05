Anna i Robert Lewandowscy od kilku dni chwalą się zdjęciami z rodzinnego wyjazdu. Trenerka bardzo cieszyła się na te krótkie wakacje, ponieważ to pierwsza majówka od 13 lat, którą spędzi z ukochanym mężem. Ostatnio paparazzi przyłapali parę w stolicy Majorki, Palma de Mallorca. Wybrali się na romantyczny spacer za rękę, a także robili sobie wspólne zdjęcia.

Romantyczna majówka Anny i Roberta Lewandowskich. Przyłapali ich paparazzi. Spacer za rękę i autografy

Anna i Robert wybrali się na spacer tylko we dwoje. Czujni paparazzi przyłapali ich, kiedy szli, trzymając się za rękę. To był dosyć uroczy widok, bowiem raczej nie widzimy ich w takiej codziennej sytuacji. Przez większość czasu mieli na sobie maseczki ochronne, które zdejmowali tylko do zdjęć. Piłkarz, jako dobry mąż robił również zdjęcia swojej żonie. Pewnie niedługo z zobaczymy je na Instagramie pary.

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski Plotek Exclusive

Anna miała na sobie czarne spodnie, sięgające do kolan. Dobrała do nich niebieską koszulę w białe paski, którą przewiązała na wysokości brzucha. Do tego dobrała białe okulary oraz trampki w tym samym kolorze. Robert również postawił na wygodę. Tego dnia założył długie spodnie oraz czarny t-shirt. Mimo że para miała na sobie okulary i maseczki, to i tak zostali rozpoznani przez fanów. W pewnym momencie do Roberta podeszła kobieta, która poprosiła go o autograf. Piłkarz zachował się naprawdę miło i z chęcią podpisał się na gazecie.

Więcej zdjęć z tego romantycznego spaceru znajdziecie w naszej galerii. Myślicie, że paparazzi będą śledzić ich do końca wyjazdu?

