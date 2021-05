Wokalistka znana za sprawą hitu "Love Me Like You Do" Ellie Goulding urodziła. Jej mąż Caspar Jopling na Instagramie przekazał radosne wieści w dość oryginalny sposób. Zobaczcie zresztą sami.

Ellie Goulding urodziła swoje pierwsze dziecko!

Ellie Goulding w niedzielę po południu została mamą. Wokalistka w lutym poinformowała o stanie, w jakim się znajduje - była już wtedy w zaawansowanej ciąży. Teraz jej ukochany Caspar Jopling przekazał wieści o porodzie na Instagramie. Nie zdradził jednak płci malucha, nie wrzucił też zdjęć ze szpitala, jak zazwyczaj robią to sławni rodzice. Wybrał zdecydowanie bardziej wyszukany sposób - udostępnił screen z wyszukiwarki z liczbą ludności na świecie i dopisał do niej jeszcze jedną osobę.

InstaStory Caspara Jopling instagram.com@casparjopling

Na kolejnym zdjęciu na InstaStory mąż wokalistki poinformował o stanie zdrowia żony i poprosił o uszanowanie prywatności.

Zarówno mama, jak i dziecko są zdrowi i szczęśliwi. Jestem niezwykle wdzięczny. Zwykle nie zwracam uwagi na zainteresowanie, które wiąże się z pracą Ellie, ale w tej magicznej i osobistej chwili naprawdę chcielibyśmy móc cieszyć się prywatnością. Dziękuję - czytamy na Instagramie świeżo upieczonego taty.

InstaStory Caspara Jopling instagram.com@casparjopling

W sieci pojawiła się cała masa gratulacji dla świeżo upieczonych rodziców, do których Plotek oczywiście się dołącza!

