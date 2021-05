Łupież jest chorobą skóry, która najczęściej dotyka dorosłych w młodym wieku. Na rynku jest dostępnych wiele szamponów przeciwłupieżowych, które świetnie się sprawdzą, jednak można też zaradzić domowymi sposobami, a przede wszystkim codzienną pielęgnacją. Poznajcie kilka naszych sposobów na walkę z łupieżem.

Domowe sposoby na walkę z łupieżem

Wcierka z cytryny

Sok z cytryny pomoże nam nie tylko z łupieżem, ale również z nadmiernie przetłuszczającymi się włosami. Sprawi, że będą mniej wypadać i staną się mocniejsze, a to za sprawą fantastycznego składu soku z cytryny. Znajduje się w nim nie tylko witamina C, ale również kwas foliowy, magnez, cynk, żelazo, wapń, a także witaminy z grupy B. Wcieranie soku z cytryny w skórę głowy zmniejszy nadmierne wydzielanie sebum przez zwężenie się porów, co ograniczy swędzenie, łupież, oczyści i dotleni skórę, a także zadziała antybakteryjnie.

Jak zaaplikować sok z cytryny na głowę, aby dobrze zadziałał? Wystarczy wetrzeć go w skórę głowy na 30 minut przed myciem. Następnie trzeba umyć włos jak zwykle. Co ciekawe, ponoć sama Angelina Jolie w taki sposób dba o włosy, Aktorka bardzo ceni sobie ekologiczne rozwiązania, a to z pewnością do takich należy.

Angelina Jolie screen Instagram / @bazaaaruk

Napar z pokrzywy

Dzięki naparowi z pokrzywy włosy są bardziej odżywione, a skóra głowy oczyszczona i pozbawiona łupieżu. Wystarczy trzy łyżki stołowe liści pokrzywy zalać połową litra gorącej wody. Już po dziesięciu minutach parzenia napar będzie wystarczająco intensywny. Następnie trzeba płukać nim włosy po każdym myciu, jednak warto pamiętać, że takie płukanki z pokrzywy nie są najlepszym pomysłem dla osób o jasnych włosach, ponieważ pokrzywa może nieco je zazielenić.

Odpowiednie suszenie

Łupież może być również spowodowana zbyt dużą temperaturą podczas suszenia włosów, czy ich stylizacji. Stylista fryzur gwiazd Adir Abergel nigdy nie używa sprzętów nagrzanych bardziej niż 180 stopni. Co więcej, swoim klientkom, zanim zacznie suszyć włosy suszarką, używa papierowego ręcznika, aby odcisnąć jak najwięcej wilgoci.

Pracuję ten sposób ze wszystkimi klientkami, takimi jak Jessica Biel czy Anne Hathaway - mówiła w rozmowie z "Woman's Helath".

Jessica Biel Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP

Maseczka z jogurtu naturalnego i pieprzu

Nierzadko stany zapalne skóry są wywołane przez grzyby i drożdżaki. Ciekawym i skutecznym rozwiązaniem w takim przypadku jest maseczka z jogurtu naturalnego i pieprzu. Jogurt to naturalny probiotyk, który zapobiega powstawaniu drożdży, a pieprz działa przeciwgrzybiczo. Przygotowanie takiej maseczki na włosy jest bardzo łatwe. Wystarczy zmieszać jogurt z pieprzem i nałożyć na skórę głowy na mniej więcej 20 minut. Następnie należy spłukać maseczkę i umyć włosy szamponem, najlepiej hipoalergicznym. Dla stałych efektów taką maseczkę powinno stosować się raz w tygodniu.

Dobre nawyki

Aby pozbyć się łupieżu warto na dobre nabyć kilka prostych, ale bardzo skutecznych nawyków. Wymienimy poniżej kilka z nich.