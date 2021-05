Natalia Kukulska pochwaliła się swoją wyprawą do Szwecji. Towarzyszyła jej córka, Anna Dąbrówka. Na zdjęciu, które wokalistka wrzuciła na InstaStories, możemy zobaczyć, jak Ania bardzo wyrosła!

Kukulska ma dwie córki. Starsza skończy niedługo 16 lat. Wyrosła na prawdziwą piękność

Natalia Kukulska pozuje z córką do zdjęć w Szwecji

Gwiazda wrzuciła mnóstwo zdjęć ze swojej i córki wyprawy do Szwecji. Na jednej z fotografii pozuje z córką na tle rezydencji królewskiej Drottningholm. Na zdjęciu Natalia i Ania całują się w usta, stojąc w identycznych pozach.

Pierwszy raz byłam w Sztokholmie, mając 16 lat. Historia lubi się powtarzać. Niedaleko pada jabłko od... prawda @annadabrowka? - napisała artystka.

Na zdjęciu widać, że Ania już dogoniła mamę i jest z nią równa wzrostem. Wrażenie robią jej włosy, które są długie i gęste, sięgają niemal pasa. Natalia Kukulska rzadko pokazuje dzieci, ale zdarza jej się, że wrzuca do sieci fotografie najstarszych dzieci Jana i Ani. Najmłodszej pociechy Laury nie pokazała do tej pory.

Na pozostałych zdjęciach i nagraniach, które Natalia wrzuciła do sieci, możemy zobaczyć, jak toczy się obecnie życie w Sztokholmie. Można wręcz śmiało powiedzieć, że miasto "tętni życiem". Ludzie spacerują, cieszą się z pięknej pogody. Co jednak ciekawe, nie zachowują dystansu społecznego oraz nie noszą maseczek. W połowie kwietnia sytuacja pandemiczna w tym miejscu nie wyglądała ciekawie. Wtedy odnotowano bowiem średnio 625 zakażeń koronawirusem dziennie w przeliczeniu na milion mieszkańców. Była to najwyższa liczba wśród europejskich krajów. Mimo tego nie wprowadzono tam lockdownu.

