O Marii Sobocińskiej zrobiło się głośno już rok temu. Aktorka wystąpiła u boku Pawła Wilczaka w filmie "Pan T.". Wówczas za rolę maturzystki Dagny została nominowana do Orłów 2020 w kategorii najlepsza gówna rola kobieca (ostatecznie statuetkę otrzymała Aleksandra Konieczna za rolę w filmie "Boże Ciało"). Teraz Sobocińska znów trafiła na pierwsze strony gazet i jest na ustach niemal całej Polski. Wszystko dlatego, że zagrała w najnowszej polskiej produkcji Netfliksa.

Przy "Sexify" pracowali konsultanci intymności. "Było dla nas ważne, żeby nie nieść kaganka oświaty"

Maria Sobocińska w "Sexify"

"Sexify" Netfliksa szybko ogłoszono polską odpowiedzią na serial "Sex Education". W produkcji Piotra Domalewskiego zagrała plejada polskich aktorów m.in. Cezary Pazura, Małgorzata Foremniak czy Bartosz Gelner. W jedną z głównych bohaterek wcieliła się natomiast Maria Sobocińska. Grana przez nią postać, studentka Paulina, wraz z koleżankami tworzy aplikację dotyczącą seksu, która adresowana jest do kobiet. O serialu szybko zrobiło się głośno, nic dziwnego, że trafił na pierwsze miejsce listy Netfliksa najchętniej oglądanych w ostatnim czasie produkcji. Zaczęto rozpisywać się także na temat utalentowanej Marii Sobocińskiej, podziwiając jej aktorskie zdolności.

Kim jest Maria Sobocińska?

Co jednak wiemy o Sobocińskiej? Okazuje się, że zamiłowanie do aktorstwa wyssała z mlekiem matki. Sobocińska to córka Hanny Mikuć, znanej szerszej publiczności z roli Krystyny Filarskiekiej-Marszałek w "M jak miłość" oraz nieżyjącego już operatora filmowego Piotra Sobocińskiego.

Maria Sobocińska ukończyła Aktorską Akademię Teatralną w Warszawie, a na dużym ekranie zadebiutowała w 2016 roku w filmie "Wołyń". 27-latka może pochwalić się imponującą filmografią. Wystąpiła w takich produkcjach, jak: "Kler", "Wszystko dla mojej matki", "Stulecie Winnych", czy "Pułapka". Aktorka strzeże swojej prywatności. Mimo że jest aktywna na Instagramie, to nie publikuje tam swoich zdjęć. W jej mediach społecznościowych możemy za to znaleźć piękne kadry z podróży aktorki. Wygląda na to, że Sobocińska zna się na fotografii.

