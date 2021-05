Magda Gessler chce pracować z Anną Muchą. "Może nam się uda. To nasze marzenie"

Magda Gessler niedawno zaserwowała fanom niemałą niespodziankę. Na Instagramie zamieściła filmik, w którym poinformowała ich, że już wkrótce na półkach pojawi się jej biografia. Napisał ją jej doradca podatkowy, który według restauratorki, jest bardzo podobny do jej pierwszego męża oraz Johna Lennona. Właśnie dlatego wybrała właśnie Dominika Linowskiego, aby z jej pomocą opisał jej bujne życie. Sama zainteresowana przyznała, że miała niemałą tremę przed ogłoszeniem tej wiadomości.

Kochani... tak bardzo wam dziękuję za waszą ciekawość, za chęć przeczytania mojej biografii. Bardzo jestem szczęśliwa. Dziś kupiliście tyle książek! Cudowna niespodzianka. Ufff, miałam ogromną tremę - napisała na Instagramie.

Jak się okazuje, do współpracy chce zaangażować też Annę Muchę. Domyślacie się, w jakiej roli widzi aktorkę?

Magda Gessler chce współpracować z Anną Muchą

Magda Gessler idzie z duchem czasu i wypuści swoją biografię nie tylko w formie papierowej książki, ale również jako audiobook. W przeciwieństwie do Beaty Kozidrak, która sama będzie czytać swoją książkę, restauratorka chce, aby zrobiła to za nią Anna Mucha. Wychodzi na to, że jej głos najbardziej spodobał się gospodyni "Kuchennych rewolucji".

A więc zaczęło się. Jeszcze nagrywamy audiobooka; poprosiłam o to Annę Muchę! Może nam się uda. To nasze marzenie. Besos, wasza Magda - dodała w jednym z postów.

Myślicie, że Anna Mucha przystanie na propozycję Magdy Gessler?

