"Wybór Plotka". To nasz nowy format i interaktywne newsy! Sami decydujecie, o czym chcecie się dowiedzieć

"Wybór Plotka" to nowy format naszego serwisu. To interaktywny program, który jest podsumowaniem tygodniowych plotek. Nasz prezenter proponuje widzom newsy, a oni wybierają, o czym chcą dowiedzieć się więcej. W każdym programie są cztery kategorie, w każdej z nich dwa tematy do wyboru. W naszym wideo przy każdej kategorii pojawią się odsyłacze do dwóch tekstów - kliknijcie ten, który jest dla Was bardziej interesujący!

Interaktywny "Wybór Plotka"

W minionym tygodniu nie mogliśmy narzekać na nudę. Przede wszystkim w nocy z niedzieli na poniedziałek odbyło się rozdanie jednych z najważniejszych nagród w branży filmowej, czyli Oscary. W sieci nie brakowało newsów o tym, co wydarzyło się na gali. I właśnie po minionych Oscarach rozpętała się burza w polskim show-biznesie. Chodzi o dramę Kingi Rusin i Weroniki Rosati, która w jednym z wywiadów przypomniała zachowanie dziennikarki podczas zeszłorocznej imprezy pooscarowej.

To niejedyna drama, która w minionym tygodniu ujrzała światło dzienne. Kto rozpoczął medialną wojnę? Dowiecie się z naszego nowego formatu. Podsumowując kończący się tydzień, przygotowaliśmy następujące kategorie - Oscary, polskie dramy, informatorzy plotka, poprawki gwiazd. Sami zdecydujcie, o czym chcecie się dowiedzieć!

Zobacz wideo Interaktywny "Wybór Plotka"

Po ponad roku na języki wróciła Kinga Rusin, która po zeszłorocznych Oscarach miała się bawić ze światowej sławy gwiazdami na imprezie w willi u Beyonce i Jaya-Z. Weronika Rosati w najnowszym wywiadzie dała do zrozumienia, że robienie zdjęć i relacjonowanie w sieci w jakikolwiek sposób prywatnej imprezy jest "postrzegane jako szczyt chamstwa". Kinga Rusin prędko postanowiła odpowiedzieć na zaczepkę gwiazdy w charakterystycznym dla siebie złośliwym tonie.

Rusin wytknęła Rosati niepotrzebne nakręcanie hejtu, a wywód swój zakończyła nawiązaniem do rzekomej relacji Weroniki i Harveya Weinsteina. Przypomnijmy! Znany producent został oskarżony przez kilkadziesiąt kobiet o mobbing, przemoc oraz wykorzystywanie seksualne. Myślicie, że wbijanie sobie publicznie tych szpil sprawi, że panie spotkają się w sądzie?

