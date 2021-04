Kiedy po latach oglądamy nasze ulubione bajki z dzieciństwa, nierzadko odnajdujemy w nich drugie dno lub zauważamy szczegóły, które nie sposób byłoby dostrzec w młodym wieku. Dzięki czujności internautów "drugą młodość" przeżywa właśnie 20-letni film "Shrek" z 2001 roku. Chodzi o scenę, w której Lord Farquaad wygląda na dość mocno podekscytowanego widokiem pięknej księżniczki Fiony.

Oglądałeś "Shreka"? Ten szczegół mógł ci umknąć. Teraz robi furorę w sieci

Bajka o przygodach zielonego ogra jest jednym z popularniejszych filmów animowanych ostatnich lat. Na pewno nie należy jednak do tych najbardziej niewinnych. Moment, o którym mowa, przedstawia scenę, w której Lord Farquaad relaksuje się w łóżku i beztrosko sączy drinka. Mężczyzna zwraca się do magicznego lustra z prośbą, aby to pokazało mu księżniczkę Fionę. Kiedy lustro wyświetla wizerunek Fiony, Farquaad wygląda na wyraźnie podekscytowanego, a kołdra, pod którą się znajduje, zaczyna się... lekko wybrzuszać. Zaskoczony książę zagląda pod nią i unosi brwi.

Wielu internatów stwierdza, że po zapoznaniu się z materiałem, chcieli by go jak najszybciej "odzobaczyć". Cytując niektóre z komentarzy od widzów "Shreka":

Dlaczego? Dlaczego oni to zrobili? Proszę, czemu ja to zobaczyłem? Kto się na to zgodził?

Wyobraźcie sobie, że ktoś poświęcił swój cenny czas i zrobił całą animację dla tej sceny.

Jak byłem mały, to często oglądałem ten film ze swoimi rodzicami i pytałem się taty: Tatusiu, co to za rzecz która poszła w górę? A mój ojciec mówił: To pewnie jego kolano.

To chyba jednak nie było kolano... Pamiętacie ten fragment z dzieciństwa?