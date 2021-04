Agnieszka Woźniak-Starak od lat pokazuje, że jest wielką miłośniczką zwierząt. W jej domu rządzą czworonogi - sama ma aż pięć psów. Na Instagramie często pokazuje zdjęcia w ich towarzystwie. Teraz apeluje o zaangażowanie, by polepszyć byt zwierząt - włączyła się w propagowanie petycji.

Agnieszka Woźniak-Starak walczy o zaangażowanie w zwierzęcą petycję

Agnieszka Woźniak-Starak poparła petycję "EU for animals", która porusza problem traktowania zwierząt. Hasło przewodnie to "Spraw, aby głos zwierząt był w Europie lepiej słyszalny". Autorzy postulatów walczą o utworzenie w Komisji Europejskiej nowego stanowiska - komisarza do spraw dobrostanu zwierząt.

Zwierzęta nie mogą same walczyć o swoje prawa, to my jesteśmy ich głosem. I to my możemy sprawić, aby ten głos był lepiej słyszalny. Chcemy, żeby w Komisji Europejskiej był w końcu ktoś naprawdę odpowiedzialny za interesy i prawa zwierząt - unijny komisarz ds. dobrostanu zwierząt. Możecie nam pomóc, podpisując petycję na euforanimals.eu. Pikuś będzie wam bardzo wdzięczny - napisała na Instagramie, pozując z małym pieskiem.

Przyciągnęła uwagę rzadkim zdjęciem bez makijażu - w takiej wersji Agnieszka pokazuje się sporadycznie.

Dziennikarka co jakiś czas pomaga czworonogom i angażuje się w sprawy zwierząt. Niedawno pomogła odnaleźć właściciela psa, który biegał pod studiem TVN. Gwiazda szukała opiekuna po okolicy, po czym zawiozła zwierzę do swojego domu. Dzięki społeczności na Instagramie udało się znaleźć właściciela. Fani doceniają zaangażowanie Agnieszki.

Trzeba walczyć o każde życie i każde traktować z szacunkiem. Lubię ludzi, którzy kochają zwierzęta.

Wspaniale, że Pani nie milczy w kwestii praw zwierząt.

Brawo! Podpisane! Nasza władza nie ma litości dla zwierząt, oby UE pomogła! - piszą fani na profilu dziennikarki.

Petycja ma obecnie ponad 60 tysięcy podpisów.