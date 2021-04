O kiepskich relacjach pomiędzy księciem Williamemksięciem Harrym mówi się już od dawna. Wszystko zaczęło się, gdy młodszy z braci zdecydował się opuścić rodzinę królewską i wyprowadzić do Stanów Zjednoczonych wraz z Meghan Markle. Wywiad u Oprah Winfrey, w którym zarzucali członkom rodziny królewskiej m.in. rasizm, również nie poprawił ich napiętych stosunków. Wszystko wskazuje na to, że Harry powoli wraca po rozum do głowy i stara się zacierać złe wrażenie.

Kate i William uczcili dziesiątą rocznicę ślubu. Opublikowali niecodzienne zdjęcia

Meghan Markle i książę Harry złożyli życzenia Williamowi i Kate

29 kwietnia książę William i księżna Kate obchodzili 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji zamieścili w mediach społecznościowych swoje nowe wspólne zdjęcia, a także opublikowali filmik, na którym mogliśmy zobaczyć, jak bawią się z dziećmi nad morzem. Jak donosi magazyn "Hello!", tego dnia otrzymali również wiadomość zza oceanu od Meghan Markle i księcia Harry'ego.

Kate i William dziękują za życzenia z okazji rocznicy ślubu. Pokazali rodzinne nagranie

Książę Harry i Meghan Markle pogratulowali księciu i księżnej Cambridge z okazji 10. rocznicy ślubu. Oddzielone przez Ocean Atlantycki pary nie mogły zobaczyć się osobiście, aby uczcić ten wyjątkowy dzień, w związku czym Sussexowie wysłali Cambridge'om prywatną wiadomość - donosi osoba z otoczenia pary na łamach magazynu "Hello!".

Niestety. Jak do tej pory dokładna treść wiadomości nie jest znana. Myślicie, że książę Harry i książę William są już na dobrej drodze, aby się pojednać?

