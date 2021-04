"One night squad" to program rozrywkowy, który będzie można oglądać na Player.pl. Widzowie będą mogli w nim zobaczyć bohaterów, którzy wcześniej brali udział w popularnych bikini reality - "Love Island", "Hotel Paradise", "Warsaw shore" czy nawet "Top Model". "One night squad" będzie się jednak znacząco różnić od wymienionych show.

"One night squad" - o czym będzie program?

Player przygotował gratkę dla fanów bohaterów popularnych programów rozrywkowych. Teraz poznamy ich jednak z zupełnie innej strony. Wcześniej przebywali w luksusowych warunkach, a teraz będą musieli o nie zawalczyć. Serwis Wirtualnemedia.pl informuje, że uczestnicy przez dwa tygodnie będą pokonywać kilometry plaż Zanzibaru, testując swoją wytrzymałość.

Polacy polubili programy o charakterze bikini reality, które mają już kilka edycji i wielu popularnych bohaterów. Uczestników dotychczas obserwowaliśmy, jak bawią się i flirtują w luksusowych warunkach. W "One Night Squad" zdecydowaliśmy się pójść krok dalej niż w klasycznym bikini reality i zaproponować inną formułę, w której najbardziej gorące nazwiska będą musiały pokazać się z nieznanej strony i zawalczyć o luksus - ujawniło biuro prasowe w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

W programie wystąpią Magda Wójcik, Mikołaj Jędruszczak, Damian Zduńczyk, Piotr Polak, Łukasz Karpiński, Adrianna Śledź, Anastasiya Yandaltsava, Michał Baryza, Anna Adamczyk, czy Beata Postek. Program ma poprowadzić dziennikarka Aleksandra Sworowska. Wszyscy uczestnicy mają spotkać się pierwszej nocy na wielkiej imprezie, a o poranku czeka ich pierwsze zadanie.