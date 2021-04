Tomasz Szczepanik i jego żona Monika Paprocka-Szczepanik na początku zeszłego roku otworzyli restaurację w Warszawie. Interes nie miał szans działać zbyt długo, bo chwilę po jego otwarciu w całym kraju zapanował lockdown. Sytuacja małżeństwa nie należała do najlepszych - nie mogli liczyć na wsparcie od rządu, przez co nie udało im się dotrwać do ponownego otwarcia lokali gastronomicznych.

Lider zespołu Pectus i jego żona nie prowadzą już restauracji

Żona lidera Pectus zdradziła w rozmowie z Plejadą, że małżeństwo zamknęło restaurację. Na szczęście znaleźli inwestora, który był zainteresowany ich udziałami:

Nie prowadzimy już Cytryn na Powiślu. Na szczęście pojawił się inwestor zainteresowany naszymi udziałami.

Jak poinformowała Paprocka-Szczepanik, sprzedanie restauracji spowodowało, że małżeństwo ostatecznie zrezygnowało z pracy w branży gastronomicznej.

Sprzedaliśmy restaurację i zrezygnowaliśmy z pracy w tej branży. Widocznie tak miało być.

Przypominamy, że jeszcze na początku tego roku Paprocka-Szczepanik w rozmowie z Plotkiem informowała, w jak bardzo niefortunnej sytuacji znalazła się wraz ze swoim mężem. Przez brak dofinansowania i możliwości zarabiania pieniędzy oboje z trudem szukali pieniędzy na opłacenie czynszu:

Otworzyliśmy się w lutym 2020 roku, miesiąc przed pandemią. Nie mieliśmy nawet szansy, aby chociaż w części odpracować włożone w lokal pieniądze, a teraz znów odbiera nam się możliwość pracowania. Odbiera nam się źródło dochodu i nie dostajemy żadnej rekompensaty, a tak samo jak inni mamy czynsz do zapłacenia.

Przypomnijmy, że z początkiem maja otwarte zostaną m.in. galerie handlowe, duże sklepy budowlane, muzea i galerie sztuki. W połowie maja do życia ma wrócić m.in. gastronomia, ale - podobnie jak kina i teatry - tylko na świeżym powietrzu.