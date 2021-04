Odejście z rodziny królewskiej Meghan Markle i księcia Harry'ego wciąż jest szeroko komentowane w Wielkiej Brytanii. Tym razem głos zabrał ekspert od royalsów Robert Jobson, który jest autorem biografii księcia Filipa.

Ekspert obwinia księcia Harry'ego o problemy Meghan Markle w rodzinie królewskiej

Robert Jobson pisze o tym, że książę Harry nie przygotował Meghan Markle do nowej roli.

Nie jest zbyt stanowczym facetem i być może nie chciał jej tego tłumaczyć - mówi Robert Jobson w rozmowie z Page Six.

Królewski biograf wspomniał także o tym, że obowiązki w rodzinie królewskiej nie należą do najlżejszych. Te z zewnątrz rzeczywiście mogą wyglądać na łatwe i przyjemne, a może nawet zyskowne, tymczasem nie jest to bułka z masłem:

Bycie członkiem rodziny królewskiej to ciężka praca. Ludzie myślą, że tak nie jest, ale tak jest. To nie jest efektywne i może wcale jej się to nie podobało - powiedział o Meghan Markle.

Dodał także, że działania Meghan nie spotkały się z aprobatą, ponieważ zbyt mało wiedziała o funkcjonowaniu "firmy":

Kiedy zobaczyła, że ma mały domek, a William i Kate są parą numer jeden, prawdopodobnie tego nie rozumiała i pomyślała: Cóż, możemy zrobić coś lepszego i zacząć komercjalizować rodzinę królewską. A to było nie do przyjęcia - czytamy w wypowiedzi pisarza.

Związek księcia Harry'ego i Meghan Markle szybko ewoluował. Para poznała się w lipcu 2016 roku i szybko zaczęła planować wspólną przyszłość. Książę ożenił się w maju 2018 roku. Jak donoszą media, książę William zachęcał brata, by wstrzymał się nieco z decyzją o ślubie. Wówczas miały pomiędzy braćmi pojawić się pierwsze zgrzyty. Przypomnijmy, że sam William zbierał się do zaręczyn z Kate Middleton bardzo długo. Żoną została niemal po ośmiu latach związku. Ten "pośpiech" Harry'ego wbrew rodzinie królewskiej, zdaniem biografa, miał swoje konsekwencje i to właśnie dlatego Meghan nie była dobrze przygotowana na to, co ją czeka. Później zdecydowała się na "megxit".

Naprawdę obwiniam Harry'ego, ponieważ znał tę całą historię, ale chciał mieć ciastko i zjeść ciastko, a to po prostu niemożliwe – podsumował ekspert.

Zgadzacie się z nim?