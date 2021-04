Wojciech Błach nie należy do gwiazd, które na co dzień relacjonują kulisy swojego życia prywatnego. Aktor nie bywa na imprezach branżowych, nie jest też częstym gościem śniadaniówek. Tym razem jednak pojawił się w "Dzień dobry TVN" wraz z żoną Agnieszką.

Wojciech Błach z żoną pojawił się na salonach. To piękna kobieta

Wojciech Błach i jego żona w "Dzień dobry TVN"

Para wypowiadała się na temat wyjazdów damskich i męskich. Poruszyła także kwestią zaufania w związku.

180 dni spędzam poza domem. Jeśli nie jestem w każdym miesiącu przez tydzień w hotelu we Wrocławiu, mam inne potrzeby. (...) Od kiedy staliśmy się rodziną z dziećmi i mamy chłopców, to się zmieniło. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że ja zbieram siły, żebym za rok za dwa, odnowił te swoje wyjazdy na jachty, Mazury, Grecja - mówił aktor.

Po wyjściu ze studia para została przyłapana przez fotoreporterów. Widać, że nie przeszkadzało jej to za specjalnie. Wojciech i Agnieszka chętnie uśmiechali się do zdjęć i wyglądali na szczęśliwych. Szli do samochodu, trzymając się za ręce.

Para poczuła już wiosnę. Agnieszka Błach założyła wzorzystą sukienkę, a do tego lekką kurtkę. Na nogach miała być może cienkie rajstopy lub całkiem z nich zrezygnowała. Uzupełnieniem stylizacji były czarne kowbojki i mała torebka zawieszona na pasku na biodrach. Wojciech Błach z kolei postawić na biały t-short, do którego dobrał czarną ramoneskę. Do tego miał spodnie w ciemnym kolorze i rzucające się w oczy pomarańczowe sportowe buty. Podobają się wam ich stylizacje?

Wojciech Błach, Agnieszka Błach AKPA

Agnieszka i Wojciech Błachowie wychowują syna Jeremiego. Aktor ma także starszego syna z poprzedniego związku z Kamilą Baar. Bruno w tym roku kończy 10 lat.

