We wtorek 27 kwietnia Grzegorz Markowski za pośrednictwem córki Patrycji opublikował na Facebooku oświadczenie, że rezygnuje z kariery. Powodem jest pogarszający się stan zdrowia artysty. Napisał, że nie jest już w stanie dać z siebie na koncertach tyle energii, co kiedyś. Zespół Perfect zabrał głos w tej sprawie. Sami członkowie przyznali, że byli zaskoczeni takim obrotem spraw.

Zobacz wideo Grupa Perfect zaczynała z wokalistkami Alibabek w składzie [Popkultura Extra]

Perfect reaguje na rezygnację Grzegorza Markowskiego

Zespół Perfect miał wyjechać na ostatnią pożegnalną trasę koncertową. Ze względu na pandemię była ona wielokrotnie przekładana. Zespół na Facebooku opublikował oświadczenie.

Oświadczenie to jest dla nas o tyle zaskakujące, że nic w ostatnim czasie nie wskazywało na tak nagłe pogorszenie się stanu zdrowia wokalisty. Zespół Perfect zawsze stawał na wysokości zadania, zarówno na scenie, jak i poza nią i takim chciałby w waszej pamięci pozostać. Dlatego w obliczu oświadczenia Grzegorza Markowskiego, GRAMY DALEJ DLA GRZEGORZA! - napisali muzycy na profilu zespołu.

Dodali także, że zobowiązują się do zagrania ostatnich koncertów, choć w nieco innej formule.

Apelujemy do was, niech koncerty "Gramy dalej dla Grzegorza", będą naszym wspólnym wyrazem solidarności z ofiarami pandemii - czytamy w oświadczeniu.

Zadeklarowali też, że są otwarci na powrót Grzegorza Markowskiego.

Grzegorz Markowski zawsze był, jest i będzie PERFECT i jeżeli tylko zdecyduje, że jego stan zdrowia pozwoli mu wrócić na scenę, dokończyć rozpoczętą trasę pożegnalną dla was i zakończyć naszą wspólną przygodę zespołu Perfect razem, to droga na scenę Perfectu stoi dla niego zawsze otworem. Do zobaczenia!

Niestety, deklaracja o dokończeniu koncertów bez Markowskiego nie spodobała się fanom. Szybko dali upust swojemu niezadowoleniu.

Trasa pożegnalna bez Grzegorza, dla Grzegorza... Serio myślicie, że ktoś to kupi? Kompletny brak szacunku dla wokalisty i fanów.

Gdyby było mi wszystko jedno, kto wystąpi na scenie, to bym sobie kupiła bilet na galę disco. Nie ma Szkudela i nie ma Grzegorza, strona zespołu Perfect oferuje mi coś tam w zamian, a ja tego nie chcę, bo jest to niezgodne z moimi oczekiwaniami.

Trochę przykre, że panowie na sam koniec nie potrafią się porozumieć. Bo ciężko mi uwierzyć w zły stan zdrowia, skoro nawet przyjaciele z zespołu nic nie wiedzieli - napisali internauci pod oświadczeniem zespołu.

Fani Perfectu zgłaszają także problemy ze zwrotem biletów. Wielu z nich po rezygnacji wokalisty chciało otrzymać zwrot pieniędzy.

Chcę oddać bilety i nie mogę, bo organizator wyłączył opcję zwrotu biletów. Nie odpowiadają na maile, infolinia milczy. Czuję się oszukana - skarżą się fani.

Zespół Perfect póki co nie odpowiedział na zarzuty swoich słuchaczy. Dla wielu wiernych fanów sprawa jest jasna - Perfect bez Grzegorza Markowskiego to już nie będzie to samo.