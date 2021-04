Juan Joya Borja, znany pod pseudonimem "El Risitas", zmarł po długiej chorobie. W Hospital de la Caridad de Sevilla był od września 2020 roku. Jakiś czas temu przeszedł amputację nogi i wydawało się, że dochodzi do siebie.

Juan Joya Borja przez kilka miesięcy walczył z chorobą. Aktor nie żyje

Aktor przeszedł pilną operację z powodu powikłań naczyniowych, o czym informowała gazeta "Diario de Sevilla".

Jego życie nie jest zagrożone, teraz musi dojść do siebie - można było przeczytać kilka miesięcy temu.

Niestety, 28 kwietnia Juan Joya Borja został przetransportowany do innego szpitala, Hospital Universitario Virgen del Rocío, gdzie zmarł w wyniku komplikacji związanych z chorobą.

Juan Joya Borja był hiszpańskim aktorem i komikiem. Sławę zyskał dzięki serii memów z wywiadu telewizyjnego z czerwca 2007 roku, kiedy to wystąpił w programie Jesúsa Quintero Ratones Coloraos. W wywiadzie opisał zdarzenie z czasów, gdy pracował jako pomocnik kucharza. Zostawił wtedy patelnie po paelli w oceanie, by namoczyły się przez noc, ale gdy rano wrócił do pracy, okazało się, że odpłynęły wraz z przypływem. Swoją historię przerywał często charakterystycznym śmiechem, który stał się kultowy. Wykorzystywano go do tworzenia memów czy parodii.

