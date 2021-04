Nie jest tajemnicą, że Victoria i David Beckahmowie przez długi czas pozostawali w bliskich relacjach z Meghan Markle i księciem Harrym. Pary przyjaźniły się od wielu lat, obsypując się wzajemnie komplementami na łamach zagranicznych gazet. Beckahmowie byli nawet gośćmi na ślubie byłej książęcej pary.

Harry skontaktował się z Davidem w sprawie konfliktu Meghan i Victorii

Sielanka dobiegła jednak końca w ubiegłym roku, kiedy to ze strony Meghan Markle padło oskarżenie, jakoby Victoria Beckham udostępniła mediom poufne informacje dotyczące ich przyjaźni. Od tamtej pory panie podchodzą do siebie z wyczuwalną rezerwą. Ich "konflikt" przełożył się także na ograniczenie kontaktu pomiędzy Harrym a Davidem. Jak podaje "The Sun", były książę postanowił jednak wziąć sprawy w swoje ręce i skontaktować się ze swoim kolegą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Podobno rozmowa pomiędzy nim a Davidem nie należała do najprzyjemniejszych.

Harry był bardzo uprzejmy, ale oczywiście była to dość niezręczna wymiana zdań i David był przerażony- podaje "The Sun".

David i Harry ostatecznie postanowili zapomnieć o wszystkich dotychczasowych niesnaskach.

Szybko naprostował Harry'ego i obaj mężczyźni zgodzili się iść dalej - ale to z pewnością sprawiło, że sytuacja przez jakiś czas była niezręczna - podaje "The Sun".

Nie wiadomo natomiast, czy Meghan i Victoria zdecydowały się postąpić podobnie jak ich mężowie, czy też dalej nie potrafią dojść do porozumienia. Możemy się jednak spodziewać, że David i Harry będą starali się wspólnie załagodzić ich konflikt.