W poniedziałek na swoim profilu na Facebooku organizacja non profit o nazwie Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformowała, że prokuratura na jej wniosek analizuje sprawę handlu dziećmi o charakterze pedofilskim. OMZRiK skupił się na Jarosławie Jakimowiczu, który miał być w to zamieszany, do czego miał się sam przyznać.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył wniosek przeciwko Jarosławowi Jakimowiczowi

Jak wspomnieliśmy, podstawą jest fragment jego autobiografii "Życie jak film", w której opisał zdarzenia. OMZRiK tłumaczył na swoim profilu:

W swojej autobiografii, którą promował jako autentyczny zapis zdarzeń z przeszłości, Jakimowicz przyznał się do współpracy z przestępcami handlującymi dziećmi w celu gwałcenia ich i wykorzystywania ich jako niewolników seksualnych. Co więcej, gwiazdor z TVP przyznał się do zawierania tego typu transakcji i opisał zakup dziecka, które miało mu służyć za "żonę". Jakimowicz już planował nawet, jak zalegalizować taką dziewczynkę i w jaki sposób umieścić ją w szkole - brzmi wpis.

Organizacja tłumaczyła, że wobec takich faktów jej członkowie byli zmuszeni zawiadomić organy ścigania. Żądają "ścigania, osądzenia i ukarania Jarosława Jakimowicza w związku z popełnieniem opisanych przez niego przestępstw". W tej chwili prokuratura bada sprawę, a Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych "prowadzi również inne działania prawne związane z obrzydliwymi czynami i zachowaniami tego mężczyzny".

Choć przez wiele lat Jakimowicz twierdził, że wszystkie zdarzenia opisane w książce są autentyczne, to w ostatnim czasie zmienił zdanie. Jakiś czas temu, kiedy media zainteresowały się publikacją, tłumaczył, że to, co znalazło się w jego autobiografii, to fikcja literacka.

