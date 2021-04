Polscy widzowie czekają na nowe odcinki "New Amsterdam", które pojawią się na Netfliksie. Od kilku tygodni wiadomo, że w trzecim sezonie dojdzie do zmian w obsadzie i nie zobaczymy tam już Anupama Khera. Powodem jest nie najlepszy stan zdrowia jego żony.

Anupam Kher zdradził powód odejścia z "New Amsterdam"

Twórcy "New Amsterdam" niedawno ogłosili, że z serialem pożegnał się Anupam Kher. Aktor wcielał się w jedną z głównych postaci, neurologa dr. Vijaya Kapoora i był związany z produkcją od pierwszych odcinków. Zagraniczne media, m.in. portal deadline.com, informowały wówczas, że powodem może być choroba nowotworowa jego żony i chęć poświęcenia jej więcej czasu. Okazało się, że faktycznie tak jest. Wpis aktora na Instagramie nie pozostawia wątpliwości.

Miniony rok był trudny dla wielu ludzi na świecie, nie tylko dla doktora Kapoora. Dla mnie był wyjątkowy - zagrałem w serialu, którego nigdy nie zapomnę. Rodzina z "New Amsterdam" zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu. Jestem wdzięczny fanom za miłość, wsparcie i życzenia, szczególnie te kierowane dla mojej żony, Kirron, w tym szczególnym czasie. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie nadal towarzyszyć mi w podróży i kolejnych projektach.

Mamy nadzieję, że wszystko ułoży się w życiu aktora i wkrótce wróci do pracy. Produkcja prawdopodobnie nie zamyka mu tej drogi - w serialu jego bohater rezygnuje ze swoich obowiązków, co zostawia twórcom otwartą "furtkę" na wypadek, gdyby Kher zdecydował się wrócić do obsady.

