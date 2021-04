Wygląda na to, że doczekaliśmy się głosu pokolenia nauczania zdalnego. W sieci zawrotną karierę robi zaledwie dziewięcioletnia dziewczyna pod pseudonimem Nati D. Aspirująca raperka nagrała utwór o nazwie "Kłamiecie, jak umiecie", w którym uderza w rząd i mówi to, co myśli większość rodaków.

Dziewięcioletnia raperka Nati D. robi furorę w sieci

Piosenka "Kłamiecie, jak umiecie" powstała na podkładzie utworu Tomasza Chady x RX "Szukajcie, aż znajdziecie". Dziewięciolatka w zaledwie trzy minuty obnaża system edukacji zdalnej i z rozbrajającą szczerością wyznaje, jak w rzeczywistości wygląda funkcjonowanie e-szkoły.

Siedzimy rok na zdalnym, to gorsze jak wagary. Tam w rządzie oszaleli, zamknęli w kwietniu szkoły, tylko na dwa tygodnie, już minął rok matoły. Od tego komputera mam jaźni rozdwojenie, prawie na każdej lekcji wpisują mi spóźnienie. I pieprzyć całą szkołę, te zdalne nauczanie, kiedy mi coś nie pasi, opuszczam se spotkanie.

Nati D. uderza także bezpośrednio w premiera Mateusza Morawieckiego, zapowiadając "stan wojny":

Lecz my się nie poddamy, Mateusz bądź spokojny. Tak bardzo tego chcesz, to będziesz miał stan wojny.

Internauci są zachwyceni talentem dziewczynki - gratulują rodzicom i są spokojni, że z taką młodzieżą kraj ma szanse na świetlaną przyszłość.

Jeszcze mała, a już jaka wielka. Młodzi uratują ten kraj. Dwie łapki w górę.

Brawo, młoda! Dzieciakom odebrano rok normalnego życia i Mateusz musi za to odpowiedzieć.

Z takimi ludźmi ten kraj ma przyszłość! Wielkie gratulacje dla rodziców!

Choć generalnie eksperci są zgodni co do tego, że szkoły są rozsadnikiem wirusa, to jednak to Polska jest na czele krajów, które przeniosły naukę do internetu na najdłuższy okres czasu. W Europie wyprzedziły nas pod tym względem tylko Słowacja i Łotwa.

