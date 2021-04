Przyjazd księcia Harry'ego do Wielkiej Brytanii na pogrzeb dziadka był przełomowym wydarzeniem, które wpłynęło na ocieplenie relacji męża Meghan Markle ze szwagierką. Zdaniem ekspertów księżna Kate rozmową z bratem ukochanego udowodniła, że jest w stanie wybaczyć mu oczerniający ją wywiad u Oprah Winfrey. Największą niechęcią do Sussexów pała ponoć książę William, ale co ciekawe, nie kieruje jej w stronę Harry'ego, tylko jego partnerki. Redaktor naczelny "The Sun", Dan Wootton, nie ma złudzeń, że konflikt pomiędzy starszym z braci Windsorów a Meghan jest niedoceniany przez media.

REKLAMA

Kate robi rewolucję w królewskich social mediach. Filmikami przebija nawet Meghan

Książę William nie wybaczy Meghan? To ich relacja niszczy rodzinę

Nowozelandzki dziennikarz Dan Wootton od dłuższego czasu śledzi losy rodziny królewskiej. Na łamach brytyjskich mediów postawił dość odważną diagnozę, jakoby główną kością niezgody w rodzinie królewskiej była relacja Williama i Meghan. Potwierdzenie swojej tezy znalazł w wypowiedziach informatora z bliskiego otoczenia royalsów.

Powstał wielki szum wokół konfliktów między Kate i Meghan oraz Williamem i Harrym, ale najprawdopodobniej największe napięcia istnieją teraz między Williamem i Meghan - czytamy na portalu Daily Mail.

Hanna Lis ostro o foliarzach. Oberwało się "wybitnej wirusolog dr Edycie Górniak"

Czym Meghan podpadła swojemu szwagrowi? William żywił do niej urazę od czasu megxitu, ale oskarżenie jego ukochanej żony w wywiadzie u Oprah Winfrey o doprowadzenie Markle do płaczu przelało czarę goryczy. Nie zniósł również zarzutów wobec rodziny królewskiej o rasizm.

Przede wszystkim William nie może znieść tego, jak Meghan potraktowała jego żonę. Według niego Kate próbowała na początku pomóc Meghan zrozumieć obowiązki królewskiego życia, ale jej wysiłki były ciągle błędnie interpretowane. Oskarżenia, że Kate doprowadziła Markle do płaczu, były dla niego nie do przyjęcia. William uważa, że sposób, w jaki potraktowano jego ukochaną, jest niesprawiedliwy, a Kate pod osłoną silnej kobiety skrywa ogromną wrażliwość - twierdzi rozmówca Dana Woottona.

Forum Królewskiej Fundacji - książę Harry, Meghan Markle, księżna Kate i książę William CHRIS JACKSON / AFP/EAST NEWS

Bliscy Williama twierdzą jednak, że książę dla dobra rodziny schowa dumę do kieszeni i będzie starał się wybaczyć szwagierce. Zawalczy o dobre relacje?

Jako przyszły król jest świadomy swoich obowiązków i wie, że powinien scalić rodzinę. Dlatego bliscy wierzą, że będzie walczył o dobry kontakt z Meghan i zapomni o wyrządzonych przez nią krzywdach - spekuluje anonimowe źródło brytyjskiego tabloidu.