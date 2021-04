Queen of the Black, a właściwie Julia Pelc, od kilku lat znana jest na YouTube. Popularność przyniosła jej także toksyczna relacja z Czuuxem, który również jest popularnym wśród młodzieży youtuberem. Nastoletnia Julia niejednokrotnie była krytykowana w sieci, a negatywne komentarze i hejt pod jej adresem doprowadziły do tego, że nastolatka trafiła do szpitala po nieudanej próbie samobójczej.

Julia Pelc chciała popełnić samobójstwo

O Julii zaczęli mówić różni youtuberzy, którzy na swoich kanałach skupiają się na komentowaniu działań innych twórców internetowych. Tego typu treści miały doprowadzić do tego, że nastolatka przedawkowała leki. Youtuberka nagrała specjalne wideo i siedząc na szpitalnym łóżku wyjaśniła, co się stało.

Wczoraj przedawkowałam leki, ponieważ było mi źle. Nie mogę znieść hejtu. Kiedyś ten hejt nie był taki. (...) Kiedy stracisz coś, z czym żyjesz całe życie - a ja teraz tak się czuję, i ludzie się z tego naśmiewają, to naprawdę jest ciężko. Dziękuję, Mateuszu Spysiński - o tym panu więcej już za moment - i inni komentatorzy, że doprowadziliście mnie do takiego stanu, że wylądowałam w szpitalu. Najprawdopodobniej czeka mnie odwyk albo psychiatryk na pół roku. (…) Moje życie aktualnie to papka najgorsza na świecie i próbuję to jakoś ukryć, ale tego się nie da ukryć. Ciężko strasznie. Chciałabym wytłumaczyć tę sytuację. Nie chcę robić z siebie ofiary, ale chcę was ostrzec, że kiedyś doprowadzicie do czyjegoś samobójstwa - wyznała.

Jak sama przyznała Julia Pelc, wiele razy dopuszczała się niestosownych zachowań, jednak hejt, z jakim się zmierzyła jest ogromny. Właściwie większość wiadomości, jakie dostaje, to krytyka jej osoby. Nagrywając swój film, chciała zwrócić uwagę do czego może doprowadzić hejt, ale też poprosić internautów o wybaczenie. Dodała też, że obecnie jest w trakcie leczenia i ma nadzieję, że pomogą jej leki, które otrzymuje.

Nie chcę tego zwalać na chorobę, ale choroba też się do tego przyczyniła. Sama nad tym nie panuję, mam nadzieję, że leki będą dobrze na mnie wpływać. (…) Chciałabym tym filmikiem poprosić o czystą kartę. Przyznałam się, że moje czyny były nie w porządku. Robiłam dużo samolubnych rzeczy, ale w głębi serca jestem dobrą osobą. Po prostu upadłam. (…) Już od wieku 9 lat mam problemy z głową. Byłam uzależniona. (…) Ja nie daję sobie rady. Mam borderline. (…) Staram się wrócić do normalności, walczę z chorobą, dajcie mi tę szansę - powiedziała Julia.

Julia Pelc na początku swojego nagrania wspomniała o Mateuszu Spysińskim, który również nagrywa filmiki na YouTube. W swoich nagraniach komentuje zachowania influencerów i celebrytów. Wiele filmów poświęcił właśnie Julce, której zachowanie krytykował. Nastolatka poprosiła, by nikt już nie nagrywał tego typu filmów o niej.

Nie życzę sobie, aby ktokolwiek z komentatorów mnie obrażał, oczerniał i napuszczał na mnie tłumy hejterów. (...) Nie mam siły walczyć z wami w sądzie, dlatego proszę tylko o usunięcie tych filmów i nienagrywanie - zaapelowała.

Potrzebujesz pomocy?

Polska znajduje się w czołówce europejskich krajów pod względem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.