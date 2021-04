Hubert Urbański, prowadzący program "Milionerzy", na najnowszym zdjęciu ma łysą (!) głowę i dosyć niespotykany u niego styl - długie skarpetki naciągnięte na dres.

Hubert Urbański ogolił się na łyso

Hubert Urbański przed kamerami w "Milionerach" zawsze prezentuje się w nienagannym wydaniu - ubrany w garnitur i z ułożoną fryzurą. Prywatnie jednak Urbański stawia na bardziej komfortowe stylizacje - niejednokrotnie można było go zauważyć w sportowym wydaniu. I właśnie tak zaprezentował się fanom na ostatnim zdjęciu na Instagramie.

Postawił na wygodny strój i długie, ciemne skarpetki naciągnięte na dres. To jednak nie one wzbudziły największe zainteresowanie, a fryzura, którą zaprezentował prezenter. Ogolił się... na łyso.

Italo Calvino - "Baron drzewołaz". Historia spełnionego życia i szalonej miłości. Serdecznie polecam na najbliższy tydzień - czytamy w opisie.

Hubercie, gdzie ty masz włosy?! - pytali zaniepokojeni fani.

Przywołana przez Huberta powieść dotyczy historii barona, który buntuje się przeciwko rodzinie, wchodzi na drzewo i postanawia nie zejść do końca życia. Wydaje się jednak, że zmiana fryzury w przypadku dziennikarza nie jest buntem, a raczej normalnością. Urbański już ponad rok temu ogolił głowę na łyso, nie jesteśmy wiec aż tak bardzo zaskoczeni.

Hubert Urbański stał się znany szerszej publiczności głównie za sprawą udziału w "Milionerach", których prowadzi z przerwami od 1999 roku. Poza tym na liście jego aktywności zawodowych można było zauważyć, że na początku kariery bardziej pochylał się w stronę rozgłośni radiowych (Radio Kolor, Tok FM, Radio Zet), jednak ostatecznie związał się z telewizją. Wystąpił w kilku programach w roli prowadzącego ("Taniec z Gwiazdami", "Bitwa o głosy" i "The Voice of Poland"), ale dziś mimo wszystko to właśnie z "Milionerami" jest najbardziej kojarzony.