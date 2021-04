Księżna Kate i książę William we wtorek udali się na farmę owiec w Durham. Wydawało się, że próbowali się wtopić w otoczenie i zdecydowali na stroje adekwatne do okazji. Nic dziwnego - mieli tego dnia zaplanowanych kilka aktywności, które wymagały wygodnych części garderoby. Mieliśmy okazję zobaczyć ich na traktorze, podczas zabawy z owcami i w trakcie zmagań na polu golfowym.

REKLAMA

Kate i William szukają pracownika! Jakie warunki musi spełniać kandydat?

Księżna Kate i książę William szaleją na traktorze

Księżna Kate i książę William mieli intensywny dzień pełen wrażeń. Oczywiście towarzyszyli im fotoreporterzy, którzy uwiecznili każdy moment. Wydawało się, że para chce się dopasować do reszty znajdujących się tam osób - zdecydowali się na proste i adekwatne do sytuacji stroje. Kate miała na sobie granatową, krótką kurtkę i jeansy, podobnie ubrał się też William. Co ciekawe, księżna założyła buty, które ma już od 17 lat. Najpierw grali w golfa, potem były ujęcia z owcami i przejażdżka na traktorze. Sądząc po minach, nie zawsze było to łatwe.

Księżna Kate i książę William agencja gazeta

Księżna Kate w pewnym momencie wybuchła śmiechem. To o tyle zaskakujące, że rzadko pozwala sobie na taką ekspresję.

Księżna Kate i książę William agencja gazeta

Równie entuzjastycznie zareagowała na zabawy z owcami. Jak widać zwierzę było nieco sceptycznie nastawione do wspólnych zdjęć.

Księżna Kate i książę William agencja gazeta

Z kolei jazda na traktorze w wykonaniu pary wyglądała zdecydowanie poważniej. Zarówno Kate, jak i William, uważnie słuchali uwag siedzącego obok specjalisty i obserwowali świat zza szyby monstrualnego pojazdu.

Księżna Kate i książę William agencja gazeta

Księżna Kate i książę William agencja gazeta

Kate wbiła Harry'emu szpilę zdjęciem syna? Ekspertka jest pewna: To ukryta wiadomość

Życzymy sobie częściej ich widywać w takim wydaniu.

Zobacz też: Księżna Kate i książę William podarowali dzieciom wymarzony prezent. Pod jednym warunkiem