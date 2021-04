Natalia Siwiec wiele miesięcy temu wyjechała z rodziną do Meksyku. Już ciężko stwierdzić, czy to wciąż bardzo długie wakacje, a może przeprowadzka do innego kraju na stałe. Niemal codziennie polska celebrytka zasypuje nas pięknymi kadrami, egzotycznymi miejscami, a także zdjęciami w bikini. Ostatnio na jednym z nich internauci dopatrzyli się na ciele Siwiec tatuażu w kształcie pistoletu. Byli bardzo ciekawi, co on oznacza, więc ta szybko im odpowiedziała. Ostatnio (raczej bez większego zaskoczenia) udostępniła kolejne wakacyjne fotki. Celebrytka wygląda na nich bardzo naturalnie. Gdzie podziały się filtry?

Zobacz wideo Co Siwiec myśli o "Dziewczynach z Dubaju"?

Naturalna Natalia Siwiec na zdjęciach bez filtrów. Internauci zasypują ją komplementami: Prawdziwa bogini

Siwiec opublikowała na swoim Instagramie dwa nowe zdjęcia. Widać na nich, że Natalia ma na sobie górę od kostiumu kąpielowego i białe, materiałowe szorty. Jej wysportowana sylwetka robi ogromne wrażenie, ale warto również zwrócić uwagę na sam makijaż. Jest bardzo delikatny i naturalny. Nawet celebrytka uznała, że nie trzeba dodawać do fotografii żadnych filtrów.

Internauci również docenili naturalne zdjęcia. W komentarzach pojawiło się wiele komplementów dotyczących makijażu Natalii oraz jej urody.

Ideał kobiety! Ta figura jest przepiękna. Prawdziwa bogini.

Jaka piękna.

Ale przepiękny makijaż, wow.

Jakie cudne zdjęcia - pisali zachwyceni obserwatorzy.

A wam, jak podoba wam się Natalia Siwiec w takiej wersji? Powinna publikować więcej naturalnych i delikatnych zdjęć?