Drugi sezon programu "Totalne remonty Szelągowskiej" rozpoczął się na dobre. W pierwszym odcinku mieliśmy okazję poznać Anię, wychowawczynię w domu dziecka i pracownicę fundacji opiekującej się osobami z problemami psychicznymi. Kupiła mieszkanie, które było do całkowitego remontu, jednak w końcu zabrakło jej potrzebnych funduszy. Dorota Szelągowska spełniła jej marzenie o własnym, klimatycznym gniazdku. Nie inaczej stało się w kolejnym odcinku. Poznajcie panią Elżbietę.

REKLAMA

Zobacz wideo Fryzjer spalił Szelągowskiej włosy!

Dorota Szelągowska wyremontowała mieszkanie nauczycielce z misją. Spełniła marzenie pani Elżbiety. Wyszło luksusowo!

Bohaterka drugiego odcinka programu ma 53 lata i jest nauczycielką WF-u. Już od 22 lat pracuje w dwóch szkołach oraz zajmuje się działalnością społeczną w swojej gminie. W ramach wolontariatu pomaga w zagranicznych wymianach uczniów oraz zdobywaniu sportowych stypendiów. To właśnie ona sprowadziła korfball do Polski i założyła pierwszą w kraju federację tej dyscypliny. Co więcej, co roku w Konstancinie organizuje turniej sportowy. Przygotowuje również akcje charytatywne, zbiórki odzieży, pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom.

'Totalne remonty Szelągowskiej' mat. prasowe

Pani Elżbieta mieszka z trójką dzieci w dwupokojowym mieszkaniu z niewielką kuchnią, które zawsze jest otwarte dla innych. Do programu zgłosiła ją córka Tamara, rodzeństwo i kuzyni. Kiedy przeprowadziła się pod Warszawę jej mieszkanie stało się przystanią dla całej jej wielkiej rodziny.

Efekt remontu przeszedł jej wszelkie oczekiwania. Kuchnia połączona z salonem dała dużą przestrzeń, która jest świetnie przygotowana do spotkań w większym gronie. Jest praktycznie, ale również luksusowo! Zdjęcia z odświeżonego lokum znajdziecie w naszej galerii.

Program "Totalne remonty Szelągowskiej" możecie oglądać w każdy poniedziałek o godz. 21:30 w TVN.