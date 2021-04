Adele kiedyś chętniej opowiadała w mediach o swoim życiu prywatnym, jednak w pewnym momencie się usunęła w cień. Przechodziła wtedy wiele zmian - jej małżeństwo się rozpadło, a ona sama zdecydowała się przejść na dietę. Do mediów bardzo rzadko trafiały zdjęcia, na których widzieliśmy jej nową sylwetkę. Jedno z nich opublikowała Kinga Rusin, która bawiła się razem z gwiazdą na imprezie po Oscarach. Jak obecnie wygląda brytyjska wokalistka? Jest nowe nagranie, na którym możemy zobaczyć Adele w towarzystwie znajomych. Artystka chyba nieźle bawiła się na wspólnej imprezie.

Adele świętuje zwycięstwo przyjaciela

Przez ostatni rok gwiazda częściej pojawiała się w mediach, wystąpiła m.in. w "SNL", gdzie żartowała ze swojej wagi. Tym razem do sieci trafiło nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak bawiła się na imprezie zorganizowanej przez przyjaciół z okazji zdobycia Oscara przez Daniela Kaluuya za najlepszą drugoplanową rolę męską za swój występ w "Judas and the black Messiah". Na przyjęciu pojawił się także m.in. Drake.

Tym razem uczestnicy pozwolili, żeby nagrania trafiły do sieci, sami zresztą chętnie dodawali posty. Adele miała na sobie stylizację marki LaPointe w kolorze limonkowym, pod którą założyła czarną koszulkę. Zdecydowała się na mocny makijaż oraz proste włosy.

Widać, że świetnie się bawiła - było wspólne picie trunków, śpiewy oraz tańce. Zabawa odbyła się w prywatnym domu jednego z gości, trwała do rana. Wszystkim humor dopisywał i dało się odczuć, że dobrze spędzają czas w swoim towarzystwie.

Za to w polskim show-biznesie po raz kolejny wypomniano Kindze Rusin zdjęcie z Adele, o którym wcześniej wspomnieliśmy. Tym razem zrobiła to Weronika Rosati. Uznała, że zachowanie prezenterki było złamaniem obowiązujących zasad podczas takich imprez. Rusin odpisała jej dosadnie na Instagramie.

