Ekipa Friza bije obecnie rekordy popularności w internecie. Lody Ekipy powstałe przy współpracy z firmą Koral są rozchwytywane w całej Polsce, a lider grupy coraz częściej króluje w nagłówkach tabloidów. Od marca spółka weszła na giełdę. Kto stoi za Ekipą Friza?

Ekipa Friza - kim jest Friz?

Założycielem grupy jest Karol "Friz" Wiśniewski (ur. 1996) z Krakowa. Rozpoznawalność zdobył dzięki filmom o grach komputerowych, a także popularnym w sieci wyzwaniom. Swój kanał założył już ponad 10 lat temu i od tamtej pory nieustannie pnie się po szczeblach kariery. Na przestrzeni lat nieraz zmieniał koncepcję prowadzenia kanału.

Na początku publikował vlogi i relacje z wydarzeń, takich jak na przykład Intel Extreme Masters. Później zaczął nagrywać filmy o grze Pokémon Go, co bez wątpienia przyniosło mu jeszcze większy rozgłos. Do swoich nagrań zapraszał bowiem inne sławne osoby ze świata Pokémon Go. Gdy gra straciła nieco na popularności, Friz zajął się na swoim kanale tematyką rozrywkową - zaczął publikować różne wyzwania i vlogi, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Aktualnie Friz na YouTube ma cztery miliiony trzysta tysięcy subskrypcji, co daje mu miejsce w top 3. najpopularniejszych youtuberów w Polsce.

W zeszłym roku Friz odwiedził Kubę Wojewódzkiego i poruszył temat swoich początków oraz planów na rozwój dalszej kariery:

Ja jestem ze zwykłego osiedla, musiałem wszystko to sam wypracować, musiałem się tego nauczyć, żeby być przedsiębiorcą. A zakończyłem edukację na technikum, nie mam w tym kierunku wykształcenia. Po prostu odkryłem, jak działa ten algorytm, wiem, jak to zmonetyzować. Obracałem już dziesięcioma milionami, teraz planuje wejść na giełdę - powiedział Friz.

I rzeczywiście wcielił plany w życie. W lutym 2021 podpisano list intencyjny w sprawie połączenia z notowanym na giełdzie Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym, zmieniono też biznesową nazwę marki na Ekipa Holding. Już od marca Ekipa działa na giełdzie. Ma też własną markę EkipaToNosi - w jej sklepie można kupić ubrania i gadżety związane z grupą.

Ekipa Friza - kim jest?

Ekipa Friza liczy sobie jedenastu członków znajomych, którzy wspólnie mieszkają, nagrywają filmiki i relacjonują swoje życie w internecie. Kanał EKIPA od 2018 roku istnieje na platformie YouTube, gdzie obecnie ma już prawie półtora miliona subskrybentów i ponad 100 milionów wyświetleń. Obecnie Ekipę Friza, oprócz samego Karola Wiśniewskiego, tworzą: Wersow (ur. 1996, dziewczyna Friza), Wujek Łuki (ur. 1985, menedżer Ekipy), Tromba (ur. 1996), Mini Majk, Poczciwy Krzychu (ur. 1994), Nowciax, Murcix (ur. 1998), Patec Wariatec (ur. ur. 1997), Marcysia (ur. 1997) oraz Fusialka (ur. 1998).

Lody Ekipy Friza

Kilka tygodni temu Ekipa Friza, przy współpracy z popularną marką Koral, stworzyła lody EKIPA. Lody o smaku cytrynowym i truskawkowym wyprzedały się na pniu - do tego stopnia, że w sieci zaczął się handel... papierkami po lodach Ekipy. Wkrótce internauci zaczęli donosić o bitwach i przepychankach w marketach o lody Ekipy.

Co stoi za sukcesem tego produktu? Wirtualnemedia.pl spytały ekspertów marketingowych. Na pewno wpływ miała sama ogromna popularność youtuberów Ekipy, ale nie był to jedyny powód.

W przypadku lodów Ekipy zadziałała też na pewno reguła niedostępności, przez co nabrały one szybko statusu czegoś trudnego do zdobycia, a być może z czasem i kultowego. Popularność Ekipy już wcześniej była jednak olbrzymia i teraz dzięki kolejnym działaniom oraz odważnym ruchom biznesowym coraz więcej osób będzie się o niej przekonywać - zauważył Maciej Pietrukiewicz, współzałożyciel kolektywu influencer marketingu Dobry Wpływ.

Jeśli chodzi o współpracę marki Koral z Ekipą, uważam, że była ona doskonale przemyślana. Świetnym zabiegiem było wypuszczenie na rynek określonej liczby produktów, które stały się towarem poszukiwanym przez fanów. Zrobiło się o nim głośno w bardzo pozytywnym kontekście - dodała Karina Hertel, zarządzająca agencją influencer marketingu BrandLift.

Ekipa Friza - płyta "3 SEZON"

Ekipa planuje również podbić polski rynek muzyczny. Już w czerwcu ma ukazać się jej płyta "3 SEZON", która ma spore szanse, aby co najmniej powtórzyć sukces lodów Ekipy. Dlaczego? Już pierwszy singiel pod tytułem "3KIPA" po ponad miesiącu od premiery miał ponad 45 milionów wyświetleń.

Niedawno światło dzienne ujrzał kolejny kawałek "Zaebyście" z gościnnym udziałem młodego rapera Qry.

Budżet promocji na całą płytę Ekipy ma wynosić nawet około... półtora miliona złotych. Nadążacie jeszcze za polskim internetem?