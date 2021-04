Anna Wyszkoni zrobiła swojej córce niemałą niespodziankę. Artystka kupiła jej limitowane lody Ekipy Friza, na punkcie których oszalały dzieciaki w całej Polsce. Wyszkoni pokazała na Instagramie, jak na niepozorny prezent zareagowała dziewięciolatka.

REKLAMA

Zobacz wideo Ania Wyszkoni pochwaliła się córką

Rozenek cieszy się z otwarcia salonów kosmetycznych. Pochwaliła się rzęsami

Ania Wyszkoni kupiła córce lody Ekipy Friza. Reakcja Poli bezbłędna

W ostatnim czasie Karol Wiśniewski, znany jako Friz, wypuścił limitowaną edycję lodów z logiem popularnej w sieci Ekipy. Te szybko stały się absolutnym hitem na rynku, a dzieciaki w całym kraju dosłownie szturmują sklepy w ich poszukiwaniu.

ZOBACZ TEŻ: Wszyscy szukają lodów Ekipy, a tymczasem Friz stracił prawo jazdy. Ponownie. Apeluje do fanów: Nie warto za****dalać!

Anna Wyszkoni miała ostatnio szczęście i udało jej się kupić lody Friza, które podarowała swojej dziewięcioletniej córce Poli. Dziewczynka skakała ze szczęścia i dosłownie nie mogła w to uwierzyć. Wyszkoni uwieczniła jej reakcję na nagraniu, które opublikowała na InstaStories. Artystka najwyraźniej nie spodziewała się takiej reakcji.

Nie kumam tego, co się przed chwilą wydarzyło – skomentowała Anna Wyszkoni.

Anna Wyszkoni kupiła córce lody Ekipy Friza fot. screen InstaStories

Zobacz też: Bitwy i przepychanki w marketach o... lody Ekipy. Papierki po deserze kosztują tyle co nowy samochód! Jest oświadczenie firmy

Radość dziewięciolatki z pewnością rozumieją fani Karola Wiśniewskiego. Jego ekipę tworzą obecnie najpopularniejsi youtuberzy i influencerzy w kraju. Samego Friza śledzi na Instagramie dwa miliony i osiemset tysięcy internautów, natomiast na Youtube ma już ponad cztery miliony i trzysta tysięcy subskrybentów.

Friz stracił prawo jazdy. Teraz apeluje do fanów: Nauczka, nie warto za****dalać!

Co więcej, ze względu na to, że lody Ekipy Friza sprzedają się jak ciepłe bułeczki, fani postanowili sprzedawać opakowania po nich w sieci. Jak już informowaliśmy, papierki po lodach można kupić za horrendalne kwoty. Na Allegro kosztują tyle, co kawalerka na obrzeżach Warszawy.